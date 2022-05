Aragonès sobre el recurso a los indultos: "El Tribunal Supremo está altamente politizado"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha manifestado esta mañana que el "Tribunal Supremo está totalmente politizado, y la justicia española está altamente politizada respecto a la política catalana" Aragonès ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras ser preguntado por la admisión a trámite del recurso contra los indultos. En este sentido, Pere Aragonès ha asegurado que "si ha cambiado es criterio es porque ha cambiado la mayoría", para pasar a concluir que "si queremos superar este momento, aprobemos una ley de amnistía".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentado esta mañana, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró, el balance del primer año de gobierno. En la rueda de prensa posterior, Aragonès también ha sido interpelado por la posibilidad de someterse a la cuestión de confianza que ha vuelto a reclamar la CUP, y el presidente ha rechazado esa posibilidad argumentando que "no hay que sumar inestabilidad a la sociedad". En otro momento, ha señalado que habrá que buscar el apoyo de los Comunes para aprobar el presupuesto.

Otra cuestión de actualidad que ha sobrevolado la rueda de prensa es el espionaje. Sobre la desclasificación algunos documentos del CNI en relación al caso de las intervenciones en los móviles de miembros del gobierno y del propio presidente Pedro Sánchez, Aragonès ha vuelto a pedir "transparencia" y ha asegurado que "si se han podido desclasificar esos documentos", también "se deben poder desclasificar los relativos al espionaje a los líderes políticos catalanes". Aragonès indica que de no hacerse, se constatará "la doble vara de medir" que se tiene según se refieran las investigaciones a unos u otros casos.

Aragonès ha vinculado el espionaje a las relaciones con el gobierno, y aunque no ha dado por finiquitada la mesa de diálogo, ha vuelto a insistir en la necesidad de restablecer la confianza, maltrecha después del caso Pegasus. El presidente ha confirmado que hay contactos para agendar una reunión con el presidente Pedro Sánchez, pero también ha recalcado que "no vamos a buscar una fotografía, porque lo que es importante son los contenidos. La solución no es reunirse sino resolver el conflicto". Y finalmente, ha concluido que el conflicto solo se resolverá con una "ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación".

Catalán y Juegos Olímpicos

El catalán en las escuelas ha sido otro tema que ha tenido que abordar asegurando que "se está trabajando y que el acuerdo está cercano". Pero también ha matizado que el Govern "tomará las medidas necesarias" en cualquier caso, y que hay mecanismos como "el decreto-ley u otras medidas legislativas" para defender el catalán, porque "el sistema es deficitario en catalán", ha concluido.

En este ambiente, Aragonès también ha tenido un reproche explícito para algunas formaciones políticas indicando que "hay partidos que trabajan para empeorar las cosas, y PP, Vox Ciutadans están esta tarea, tensionando aún más una sociedad que ha sufrido mucho".

Finalmente, en este repaso los asuntos de actualidad por parte del presidente de la Generalitat, ha asegurado que Cataluña "quiere los Juegos Olímpicos", en alusión a la decisión del Comité Olímpico Español, COE, de arbitrar una nueva propuesta. Aragonès ha explicado que "hay que fortalecer una candidatura técnica" y que "si hay otros territorios que tienen otra posición, no entramos". Finalmente ha concluido que "estaremos muy atentos a la propuesta del COE".