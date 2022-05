Un jutjat rebutja la suspensió cautelar del nou conveni col·lectiu de Ford Almussafes

La interlocutòria, avançada per Valencia Plaza i consultada per Europa Press, s'emmarca en el procediment sobre la demanda interposada per STM en la qual demana la nul·litat de l'acord del Comité d'Empresa de Ford Espanya del passat 14 de febrer en què es va ratificar l'acord d'electrificació de Ford Almussafes, un pla que contempla mesures salarials i de flexibilitat que s'han incorporat al nou conveni col·lectiu.

El sindicat planteja que l'acord hauria d'haver-se sotmès a un referèndum entre tota la plantilla, com "s'hauria fet durant 46 anys en Ford Espanya". El juí està previst per al 23 de juny.

Pel que fa a la mesura cautelar, la magistrada considera en la seua resolució -amb data d'ahir dilluns- que "no s'ha justificat de forma precisa ni tampoc s'ha documentat l'eventual perjuí que patirien els treballadors de no adoptar-se" la mateixa. A més, destaca que aquesta suspensió del conveni "comporta major repercussió i afecta qüestions no contemplades en l'acord" d'electrificació, per la qual cosa la mesura excediria a la controvèrsia plantejada.

Així mateix, la jutgessa assenyala que "no s'han aportat documents o dades que corroboren" que el referèndum previ als treballadors haja sigut el sistema que s'ha seguit per a la presa de decisions en la fàbrica.

"No es justifica el caràcter consuetudinari ni tampoc s'invoca precepte que així ho establisca per a entendre que el Comité d'Empresa, revestit de legitimitat representativa dels treballadors, haja d'efectuar una consulta prèvia", apunta.

La secció sindical de STM Intersindical en Ford Almussafes va impugnar l'acta del Comité d'Empresa en la qual s'aprovava l'Acord d'Electrificació negociat per UGT i va exigir que la plantilla votara de nou i "amb tots els rigors democràtics" el pla d'ajust salarial i laboral amb el qual la factoria valenciana aspira a fabricar models elèctrics de la multinacional i assegurar la càrrega de treball dels pròxims anys.

STM: "FALTA DE TRANSPARÈNCIA TOTAL"

El motiu per a impugnar-lo és, d'una banda, la inflació i la previsible pujada de l'IPC per damunt de les estimacions inicials i, d'una altra, la "falta de transparència total" amb la qual, en la seua opinió, es va desenvolupar la consulta de l'acord organitzada per UGT, a través d'una aplicació i "sense garantir el vot secret", segons denuncia el sindicat.

En concret, STM ha impugnat l'acta del Comité d'Empresa del passat 14 de febrer en el qual es va aprovar el preacord amb la direcció europea, amb els vots a favor del sindicat majoritari, UGT, i l'oposició de la resta de sindicats.