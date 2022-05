La resistencia siempre se adapta al invitado. Si va un cantante, Broncano le pide que interprete una de sus canciones; y con la visita de la luchadora de taekwondo Adriana Cerezo, el presentador organizó un combate que se le fue un poco de las manos.

Miguel Campos, ataviado con mucha protección, casi tanta como si fuera a enfrentarse a un perro, apareció en plató para librar un combate contra la deportista profesional. E hizo bien en llevar tanta seguridad, pero tampoco le habría protegido del accidente que casi tiene.

"¡Pégame, pégame ya!", le gritó el colaborador. En ese momento, ella levantó la pierna para pegarle una patada, pero él se echó tanto para atrás para esquivarla que casi se cae del escenario, pero ella le cogió antes de que perdiera el equilibrio.

Todos hemos visto a @mcamposgalan desnucado contra el sulo.



Conoce un poco @ACerezoIglesias 😂 pic.twitter.com/5omXPmrHbb — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 23, 2022

"Pero que me has pegado de verdad...", comentó Campos. "Empezó como una broma y casi lo dejas Echenique", bromeó David Broncano. "¿Pero cómo no se puede entender que esto es una broma?", preguntó el afectado, entre risas.

"¡Que lo sacas del escenario, Adriana! ¿Estás loca?", añadió el presentador. "Mi cara ha sido de '¿Alguien ha apuntado la matrícula?'", continuó la broma el colaborador.

"¡Dale buena, pero no lo tires!", le pidió Broncano antes de reanudar el combate. "Es como ver a dos bebés peleándose".