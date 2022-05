El TS anul·la la sentència absolutoria del crim de la viuda de l'expresident de la CAM i ordena repetir el juí

La sentència del Suprem considera que el dret de defensa del fill de la víctima, que exercia l'acusació particular i que va recórrer, va quedar "irremeiablement danyat" per la forma en la qual es va desenvolupar la devolució de l'acta del jurat per la magistrada-presidenta, en una audiència en la qual es va convocar les parts i el tribunal popular.

D'aquesta forma, la Sala Penal del Tribunal Suprem ha anul·lat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va confirmar l'absolució de López en el cas de l'assassinat de la seua sogra, viuda de l'expresident de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) Vicente Sala, ocorregut al desembre de 2016 en el concessionari de cotxes d'Alacant que el gendre regentava.

L'alt tribunal ha ordenat que se celebre un nou juí amb diferent composició del jurat i un nou magistrat-president.