Circ d’Ara Mateix, un ciclo de espectáculos con un lenguaje propio y comprometido en el Mercat de les Flors

Hasta el 5 de junio, el Mercat de les Flors ofrece propuestas de creadores circenses poseedores de un lenguaje propio y comprometido y de propuestas con un mensaje en que la técnica contemporánea ha evolucionado hacia un vocabulario al servicio de la dramaturgia. Las piezas son de pequeño y medio formato y destacan por la relación de proximidad de la función con el público.

Hasta el 5 de junio, el centro tendrá en cartelera la función 'Ara', de Elena Zanzu; 'Through the Grapevine', de Alexander Vantournhout; 'Picaderø', de Haa Collective; 'Constel·lacions' de Núria Andorrà; 'Kristall Bohème (Excavación de una memoria)', de Vivian Friedrich & The Schubert Sisters; y, en último lugar, 'Dame du Cirque', de Troposfera.XYZ.

Lleida, 59. De 8 a 18 euros; mercatflors.cat.