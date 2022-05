En llibertat amb ordre d'allunyament tres menors detinguts per l'agressió sexual d'una jove

La Policia va arrestar quatre menors pels fets encara que un d'ells va quedar davall la custòdia dels seus pares i no va arribar a passar a la disposició de Fiscalia en ser menor de 14 anys i, per tant, inimputable, segons fonts consultades per Europa Press.

La Policia va posar diumenge a la disposició de Fiscalia els restants tres menors i el ministeri fiscal, després de l'exploració, va demanar al Jutjat de guàrdia que va assumir el cas en funcions de substitució del Jutjat de menors, la llibertat amb ordre d'allunyament dels tres detinguts i prohibició de comunicació amb la víctima.

El jutjat va acordar aquestes mesures d'acord amb eixa petició de la Fiscalia, segons han indicat les fonts consultades.