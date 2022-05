El metall valencià torna a la senda del creixement de l'automòbil i la seua indústria auxiliar

Així ho destaca l'Informe de Conjuntura del sector metall de la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval) que reflecteix que, enfront d'un caiguda del 2,3% de la seua activitat respecte al mateix període de l'any anterior, l'ocupació va augmentar en 4.449 ocupacions i va arribar als 194.788 llocs de treball, un nivell no obstant açò encara inferior al previ a la pandèmia.

Així mateix, destaca la forta recuperació de les exportacions del metall valencià de gener a febrer de 2022, xifrada en un 27% en relació amb el mateix període de l'any anterior. El major increment va ser de l'automòbil i els seus components amb un 41%, que contrasta amb el descens del 13% de les manufactures de fosa ferro i acers, més afectades per l'increment de costos energètics.

El volum d'exportacions aconseguit va ser de 1.988 milions d'euros i continuen representant el 32% del conjunt de les realitzades a la Comunitat Valenciana. L'ocupació en el conjunt del metall en l'autonomia va augmentar en 981 persones, la qual cosa suposa una lleugera pujada del 2,3% més que el passat trimestre.

En la venda i reparació de vehicles l'augment va ser de 3.000 situant-se en un total de 37.400 ocupacions i en les instal·lacions de 1.500, aconseguint els 32.800 llocs. La indústria, amb 103.188 ocupacions, va mantindre el nivell amb un lleuger increment de 81 persones. Per contra, en el comerç a l'engròs es van perdre 3.600 ocupacions, quedant l'ocupació 21.400 persones treballadores.

Segons el president de Femeval, Vicente Lafuente, "l'actual escenari és tremendament complicat per a les nostres empreses. Arrosseguem els efectes d'una pandèmia, d'una pujada desorbitada i escassetat de matèries primeres i energia, d'uns increments salarials inassumibles i d'una guerra a Ucraïna que l'única cosa que generen és incertesa".

Per a Lafuente, "són moltes les actuacions a escometre per a revertir la situació, i moltes les mesures polítiques que caldria afrontar per a començar a solucionar-la".

"STAND BY"

A l'espera de la durada del conflicte bèl·lic, de l'evolució de la inflació i del nivell de creixement de l'economia xinesa, les empreses valencianes del metall estan en "stand by" en atorgar una nota mitjana de 6,4 a la seua situació, el mateix índex que el passat trimestre.

Per subsectores, les empreses de venda i reparació de vehicles donen el valor més baix amb un 6 mentre que la nota més elevada és la de les empreses industrials, amb un 6,9.

Encara que la repercussió directa de la guerra a Ucraïna en les empreses valencianes del metall ha sigut molt escassa (5%), un 36% sí han acusat una àmplia incidència indirecta i alguna cosa menor en el 47%. El subsector més afectat ha sigut la indústria del metall, i el de menor incidència el comerç al major del metall.

Els tres aspectes negatius del conflicte bèl·lic més rellevants són l'increment del cost de l'energia i de les matèries primeres i dels components, així com els problemes de proveïment en els subministraments. Aquesta problemàtica ja s'havia iniciat amb la finalitat de la pandèmia i que la guerra ha aprofundit.

EXPECTATIVES NEUTRALS PER AL SEGON TRIMESTRE

Per al segon trimestre, les expectatives de les empreses del metall, amb una xifra de 47,86 sobre 100, es mantenen neutrals amb un lleuger matís "pessimista". En matèria d'ocupació, es mantenen neutrals amb 50,5 punts i en inversions amb 48,78 punts segueixen negatives.