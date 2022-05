Reciben con piedras a un equipo de 'El programa de Ana Rosa' que intentaba cubrir el desmantelamiento de varias narcochabolas

En las últimas horas, han sido desmantelados tres asentamientos de narcochabolas en el polígono Marconi, situado en Villaverde, Madrid. Un equipo de El programa de Ana Rosa ha tratado de cubrir la noticia desde el lugar de los hechos y han informado de que ya se estaba levantando otro asentamiento.

Cuando el cámara y el periodista han tratado de acercarse a hablar con los asentados, estos los han recibido tirándoles piedras. Además, el equipo del matinal de Telecinco ha destacado que no pudieron entrevistar a nadie porque eran "un poco reacios" a hablar con el medio.

El periodista ha señalado que, como suele suceder en estas ocasiones, los más perjudicados son los comerciantes de la zona. Así, el matinal ha hablado con Francisco Pascual, miembro de la Asociación 'Comercio y Vivir en Villaverde', que ha destacado que "el día a día es muy desagradable": "La situación es insostenible. Desde que desmantelaron El Salobral, Villaverde ha sido la siguiente ocupación de las narcochabolas y los narcopisos".

"Estamos ante una situación que ya no podemos soportar más. No entendemos cómo la administración no tiene una medida resolutoria e inmediata para desmantelar esto cuando se hace", ha denunciado el comerciante.

Finalmente, el equipo ha tenido que marcharse del lugar de los hechos, pues los asentados han comenzado a mostrar una actitud amenazante contra ellos.