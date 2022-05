El TJUE devuelve la inmunidad a Puigdemont de forma provisional

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea devolvió este martes la inmunidad parlamentaria de forma provisional a los eurodiputados de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El vicepresidente del TJUE aceptó este martes las medidas cautelares que pidieron los tres eurodiputados solicitando que se les devolviera la inmunidad porque su concesión está "justificada", dado que corren el riesgo de ser detenidos, como le ocurrió a Puigdemont en Cerdeña (Italia) en septiembre pasado. Realizaron la petición en noviembre a través de un recurso a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de desestimar las cautelares para su inmunidad.

La decisión es cautelar, a la espera de que el TJUE decida sobre el fondo del asunto, es decir, el recurso que interpusieron Puigdemont, Comín y Ponsatí contra la decisión del Parlamento de retirarles la inmunidad por haber aprobado el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo español.

El TJUE argumenta que la demanda del retorno de las cautelares pedida por los eurodiputados de Junts "cumple el requisito de urgencia" y que el hecho que no hayan sido detenidos hasta ahora "no significa que no puedan serlo".