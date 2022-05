Es lo que coloquialmente llamamos un personaje. Solemos referirnos así a una persona poco común; alguien cuyo relato parece tener algo (o mucho) de fantasía; alguien en quien se confunden persona y personaje.

Es lo que pasa con Alejandro Cao de Benós, el ciudadano español (nacido en Tarragona en 1974) para quien el FBI ha emitido una orden de detención. Le acusan de conspirar para violar las sanciones interpuestas por Estados Unidos a Corea del Norte.

Si la vida fuera un videojuego, este sería el Boss final perfecto. Las fuerzas en conflicto están un poco descompensadas. Si paso la pantalla, lo enmarcaré. Y si no, será un honor haberlo intentado. pic.twitter.com/9IBdmyXn6y — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) April 27, 2022

Cao de Benós es, o ejerce como, embajador por el mundo de la Corea comunista. El cargo exacto es el de delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de la República Popular de Corea (la del Norte). Es también el fundador y presidente de la Asociación de Amistad Coreana (KFA).

Pero, ¿cómo llega un tipo de Tarragona a ser "embajador" primero de Kim Jong-il y ahora de Kim Jong-un, uno de los más terribles dictadores del planeta?

Un tarraconense de familia noble

Cao de Benós dice que representa a Corea del Norte, del mismo modo que cuenta que procede de una familia noble española. Sus antepasados paternos, siempre según su versión, fueron barones de Les, marqueses de Rosalmonte y condes de Argelejo.

Me apasionaba la historia asiática. Comencé a viajar al país y logré ganarme la confianza de los dirigentes del país. Y hasta ahora"

Sea como fuere, Alejandro prefirió desde niño el rojo comunista al azul de sus ancestros. En 2002, con 28 años, consiguió ser el primer extranjero autorizado para trabajar para Corea del Norte. Para ello el régimen tuvo modificar ley. Eso cuenta Cao de Benós, que asegura que aquel día se cumplió el sueño de su vida.

Cao de Benós, con su uniforme militar y sus medallas. Álvaro Longoria/The Propaganda Game

Con 16 años conoció en Madrid a varias familias norcoreanas. "Me apasionaba la historia asiática. Luego comencé a viajar al país. Más tarde logré ganarme la confianza de los dirigentes del país. Y hasta ahora", contaba en una entrevista concedida a 20minutos en el año 2013.

Cuesta creer que el sueño de un adolescente sea el de ejercer de abogado de un dictador, pero es que "no sabemos". Cuando en aquella entrevista se le decía que Corea del Norte era percibido como "un régimen oscurantista, de naturaleza neostalinista" respondía: "Es la propaganda de los medios occidentales. La gente en Europa y EE UU se cree todo lo que publican los periódicos oficiales, que tienden a inventarse una historia sobre unas leyendas infundadas".

El problema es el concepto de libertad. En Occidente, y en un sistema capitalista, el tamaño de la billetera es la medida de la libertad"

Pero, en la réplica, ¿hay libertad formal en Corea del Norte? "El problema es el concepto de libertad. En Ooccidente, y en un sistema capitalista, el tamaño de la billetera es la medida de la libertad. Para mí, el pueblo realmente libre es que es dueño de sus medios de producción", dijo entonces este embajador de la Corea comunista. De hecho, dice, se siente más libre en Corea, en Pyongyang: "Porque conozco mejor el país que muchos coreanos".

Su residencia sigue estando en España

Aunque es miembro honorario del Partido del Trabajo de Corea y del Ejército Popular de Corea -le gusta moverse vestido con uniforme militar- y menciona que su nombre en ese país es el de Cho Sŏn-il (‘Corea es una’), en realidad Cao de Benós tiene fijada su residencia en España y su pasaporte es español.

Cao de Benós, cantando a Corea. Álvaro Longoria/The Propaganda Game

De hecho, la familia de este amigo de Corea del Norte nunca ha estado en el país. "Conocen todo lo que yo les he contado, pero no han podido viajar porque es caro y la situación económica actual no se lo permite", decía Alejandro en 2013.

Mis fuentes de ingresos son mis negocios. Me dedico a la importación y exportación, pero al margen de mi relación con Corea"

Cao de Benós siempre ha dicho que no recibe dinero del Gobierno de Pyongyang. "Mis fuentes de ingreso son mis negocios. Me dedico a la importación y exportación, pero al margen de mi relación con Corea", explicaba en 20minutos. Parte de esos negocios deben haber sido las relaciones con los medios.

Fue por intermediación suya que el programa En tierra hostil (Atresmedia) pudo entrar en Corea del Norte. Al frente iba Jalis de la Serna, que tiempo después contó que pagar hubo que pagar: "Cualquier periodista que quiera hacer un reportaje sobre Corea del Norte y lo haga a través de este hombre tiene que pagar una tarifa que él te impone. A nosotros nos cobró casi 6.000 euros por persona".

Cao de Benós, en Corea, en una imagen de archivo. www.alejandrocaodebenos.com

El aludido ve las cosas de otro modo. "Yo no he recibido nada de dinero del país, porque en Corea del Norte no hay divisas, en todo caso, las divisas son las que meto yo cuando llevo allí a grupos de empresarios", aseguraba Cao de Benós en 2015 en The Propaganda Game, una película documental dirigida por Álvaro Longoria.

Para hacer un reportaje en Corea del Norte... nos cobró casi 6.000 euros por persona"

Los negocios de Cao de Benós parecen haber sido muy diversos y no siempre legales, como ahora piensa el FBI. Ya en 2016, la Guardia Civil le arrestó en el marco de una operación relacionada con el tráfico de armas prohibidas. Se encontraron en su domicilio de Tarragona, propiedad de su familia, cuatro pistolas manipuladas y 2.000 cartuchos en el domicilio.

No sé por qué hoy todo el mundo me busca. Estoy en Jerusalén, al lado del Gólgota comiéndome un durum de falafel. pic.twitter.com/AYGcIflu1O — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) May 23, 2022

Si Pyongyang no paga hay que buscarse la vida. Y en eso parece estar Cao de Benós. Si el FBI ha emitido una orden de detención contra él es por conspirar para violar las sanciones interpuestas por EE UU a Corea del Norte. Está acusado de reclutar a un experto estadounidense para proporcionar servicios de criptomonedas y blockchain a Corea del Norte.

Se paseó por el Hotel María Cristina vestido con una especie de uniforme que no lo es, maquillado y con medallas que le cubrían toda la pechera"

De un modo u otro, este tarraconense de corazón coreano no pasa desapercibido. Álvaro Longoria filmó su The Propaganda Game, un documental en el que descubría Corea del Norte y a "un personaje singular", en referencia a Cao de Benós.

"Vestido con una especie de uniforme que no lo es, maquillado, con medallas que le cubrían toda la pechera y con un discurso cerrado y bastante increíble, Alejandro Caos de Benós se paseó por el Hotel María Cristina durante la reciente edición del Festival de San Sebastián", contaba entonces Longoria.