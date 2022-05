SUST.- L'art immersiu de Ron Arad arribarà a la Marina de la mà de la Fundació Hortensia Herrero

'Ron Arad 720º' és una proposta que "uneix art i tecnologia a través d'una estructura monumental, denominada Curtain Call, que albergarà projeccions de destacats artistes com Mat Collishaw o Greenaway & Greenaway, entre uns altres", avança l'entitat en un comunicat.

La peça, dissenyada per Ron Arad, té forma de cortina circular de huit metres d'altura. Composta per 5.600 varetes de silicona suspeses d'un anell de 18 metres de diàmetre, permet projectar imatges per a ser contemplades tant des de l'interior com des de l'exterior. El resultat és una experiència multisensorial i immersiva de 360 graus on el públic es converteix en creador i espectador de l'obra artística.

Hortensia Herrero, impulsora d'aquesta exposició d'art immersiu a València, pretén amb aquesta instal·lació "acostar l'art als valencians i als visitants de la ciutat".

"PUNT DE PEREGRINACIÓ"

"Després de tres exposicions d'escultures en la Ciutat de les Arts i les Ciències, l'any passat vam fer el pas cap a un nou concepte amb Julian Opie, on barrejàvem escultura, dibuix i audiovisual. Aquesta vegada, amb aquesta estructura de Ron Arad, anem més enllà amb una experiència purament audiovisual bellíssima que embolicarà l'espectador i li farà partícip de la pròpia obra. Confiem que la gaudisquen i l'entorn de la Marina siga un punt de peregrinació i una referència cultural en la ciutat de València durant els mesos que estiga en marxa", afig.

Originalment creada per al Roundhouse de Londres -un antic dipòsit ferroviari reconvertit en un recinte d'arts escèniques- i després del seu pas per Jerusalem i Singapur, la Fundació Hortensia Herrero porta a la Marina aquesta instal·lació que romandrà oberta al públic fins al 28 d'agost.

'Ron Arad 720º' s'emmarca dins del programa oficial de World Capital València Design. L'accés a l'exposició immersiva serà gratuït. L'horari de projeccions serà de 21.30 a 01.00 hores de dilluns a diumenge.

Arad és un reconegut dissenyador i arquitecte nascut en Tel Aviv en 1951. Després d'estudiar en l'Acadèmia de Belles Arts de Jerusalem, es va mudar a Anglaterra on es va matricular en Arquitectura. Es va donar a conéixer en els anys huitanta quan, buscant ferros per a una escultura, va descobrir els seients d'un cotxe Rover i els va convertir en la primera butaca reciclada, la icònica cadira Rover. Eixe atzar va ser el començament d'una trajectòria que ho ha convertit en un dels dissenyadors més famosos del planeta.

En 1989 va fundar el seu propi estudi conjuntament amb Caroline Thorman i, uns anys després, va presentar la llibreria flexible Bookworm, una de les seues peces més conegudes produïda a escala industrial per Kartell. Ha sigut responsable del Departament de Disseny del prestigiós Royal College of Art de Londres i professor en la Hochschule de Viena. L'any 2011 va rebre la medalla a l'excel·lència en el disseny en la London Design Week i en 2013 va ser triat acadèmic d'honor en la Royal Academy of Arts de Londres.

Ha exposat en museus com el MOMA de Nova York o el Centre Pompidou de París, a més de dissenyar peces per a firmes com VITRA, Kartell, Moroso, Driade, Fiam, Alessi, Cappellini, WMF, Magis i Cassine.