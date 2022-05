Britney Spears tuvo que realizar 840 horas de terapia en contra de su voluntad

Ha decidido borrar el texto, pero la publicación sigue ahí, como vestigio de que Britney Spears ha vuelto a denunciar los abusos de poder que sufrió durante los 13 años que vivió bajo la tutela legal que tuvieron sobre ella tanto su padre, James Spears, como terceras personas que, como ya ha declarado en alguna ocasión, no estaban preocupados realmente por su salud sino por seguir llenándose los bolsillos a su costa.

En esta ocasión, la artista de 40 años ha posteado un vídeo en el que arremete directamente contra los médicos y los tutores que acabaron obligándola a un tratamiento que fue, para ella, un suplicio, pues si bien es cierto que mucha gente necesita ir a terapia, asistir en contra de la voluntad puede ser contraproducente.

Y ella tuvo que hacerlo durante 840 horas. O lo que es lo mismo, 35 días enteros en el diván, contando hasta el más mínimo detalle de su vida, con la excusa según le decían de que era bueno para su salud. Sin embargo, la intérprete de Toxic o Baby One More Time explica que acudía a las sesiones quisiera o no mientras por detrás se lucraban a su costa con el beneplácito de los doctores.

"Después de hacer exactamente 840 horas de terapia no deseada en una mierda de sillón, este es mi mensaje para todos mis terapeutas y las personas que se quedaron con mi dinero: Besadme el puto culo", ha escrito desafiante la artista, que se presenta a sí mismo como "una erudita en el tema" después de todo.

Spears se acuerda de su familia, quienes para ella "perdonaron aquella tortura" y promete que "hasta el día" en que se muera va a enviarlos derechos "al infierno". "Y si creen que estoy mintiendo o que es imposible hacerlo, hagan sus investigaciones", afirma antes de pedir que vean el vídeo.

En él la artista recita de forma sarcástica algunas de las frases que los terapeutas solían repetirle continuamente en aquellas sesiones. "Estoy tan feliz de que hayas podido venir aquí hoy a hacer terapia de nuevo conmigo", "¿Has estado bien? Es bueno verte la cara así de feliz" o "Vamos por el buen camino, solo un par de sesiones más" son algunas de las frases que repite Britney.