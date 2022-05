Ayuso censura el "trato humillante" a Juan Carlos I de los "odiadores de España" y carga contra el "silencio cobarde" de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes el "trato humillante" que ha recibido el Rey emérito, Juan Carlos I, durante su visita a España después de dos años fuera, con el "silencio cómplice y cobarde" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con estas palabras, durante una entrevista en Onda Cero, recogida por 20minutos, se ha referido a las críticas que ha recibido Juan Carlos I desde una parte del Gobierno central, donde además, Ayuso ha señalado que "están utilizando todo esto para esa hoja de ruta que emprendieron después de la Transición, que fue seguir alimentando las dos Españas".

La líder regional ha manifestado que no tiene opinión al respecto sobre si el Rey emérito debería volver a España o no, pero sí ha defendido que tiene su "simpatía" por todo lo que ha representado. "Más allá de eso es una decisión que le compete a la Casa del Rey que es quien tiene que asumir esta decisión ahora y decidir qué es mejor para todos", ha apuntado.

Así, ha explicado que no comparte la postura del Gobierno y sus socios exigiendo explicaciones a Juan Carlos I. "Explicaciones, ¿de qué? Si no tiene una causa pendiente, no tiene por qué darlas", ha concretado. A su vez, ha censurado que los "enemigos odiadores de España, que son auténticos profesionales", estén celebrando "un trato humillante al Rey frente al silencio cómplice y cobarde del presidente del Gobierno".

En este sentido, ha rechazado que "parte del Gobierno de España, ministros, hablen del Rey Juan Carlos como un delincuente, como un criminal, y nadie les diga nada". Desde su punto de vista, es "todavía más vergonzoso porque no son partidos ni políticos todos ejemplares".

Para Ayuso, su Majestad el Rey Felipe VI ha demostrado "siempre que la institución y su servicio a España está muy por encima incluso de la situación personal y eso es algo que le honra" y que reconforta "a todos".

"Debates cursis y ñoños"

Sobre sus polémicas palabras tachando a las mujeres de izquierdas de "malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas a casa", la mandataria madrileña se ha reafirmado en sus declaraciones e insiste en que "la visión que las feministas de la izquierda trasladan es la de mujeres que no tienen ninguna responsabilidad de sus actos".

De este modo, ha criticado "ese feminismo machista que nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser, pero que no va a los verdaderos problemas". Por ello, prefiere alejarse de los "debates cursis y ñoños" y defiende la actitud de las mujeres fuertes y trabajadoras.

Ve "innecesario" cambiar la Constitución

Al ser preguntada por la propuesta de Ciudadanos de modificar el artículo 2 de la Constitución para eliminar la distinción entre "nacionalidades y regiones", Ayuso ha manifestado que considera "innecesario" abrir el debate sobre cambiar la norma fundamental del Estado, aunque ha reconocido "que a nadie le gusta cien por cien".

"Tiene que ser una cuestión de cesiones. Tú abres esto y vamos a volver otra vez al mismo descontento. Esto fue un guiño que se hizo en la Constitución en su momento para contentar a los nacionalistas, pero que nadie se debe acoger a ello para hablar sobre otras cuestiones", ha sostenido. "No somos 17 naciones y no pienso alimentar esto bajo ningún concepto", ha añadido.

Aborto "legal, seguro y poco frecuente"

En cuanto a la penalización o legalidad del aborto, la 'popular' ha asegurado que nunca se habría metido en las sucesivas reformas de la ley del aborto. "Defiendo que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente", ha definido, mientras hace un llamamiento a la responsabilidad, pues "no debe ser usado como un método anticonceptivo".