La Generalitat reforça el servici d'autobús que presta a Vinaròs, Benicarló i Peníscola

D'aquesta manera, a les expedicions addicionals que s'estaven realitzant els dilluns, dimecres i dijous, la Conselleria amplia el servici fins al 20 de juny, data en què entrarà en vigor els reforços previstos per a l'estiu i que es podran incrementar en funció de la demanda

Així, els dilluns, des de Carretera Vella Benicarlo-Peníscola 466 i fins a Plaça Antonelli, hi haurà dos expedicions noves d'anada a les 9.15 hores i 10.00 hores, i dos de tornada, 12.00 i 13.00 hores. Els dimarts des de la Plaça Constitució Benicarló directe a Crta. Vella Benicarlo-Peñiscola 466 i fins a Plaça Antonelli s'inclouen huit servicis més d'anada i huit de tornada.

Així mateix, els dimecres als autobusos d'anada des de Carretera Vella Benicarlo-Peñiscola 466 fins a Plaça Constitució de Benicarló i de tornada des de Plaça Constitució Benicarló fins a Antonelli se sumen dos expedicions més d'anada i dos de tornada. El dijous es realitzarà dos nous recorreguts complets d'anada des de Peníscola a Vinaròs a les 9.00 i 9.30 hores, i de tornada, des de Vinaròs a Peníscola, 12.30 i 13.00 hores.

Finalment, els divendres, des de Plaça Constitució Benicarló directe a Carretera Vella Benicarló-Peñiscola 466 i fins a Plaça Antonelli s'incrementa amb huit expedicions més d'anada i altres huit de tornada.

El passat 15 de novembre de 2021 la Generalitat va engegar el nou servici públic de transport de viatgers per carretera entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola. La línia d'autobusos atén les necessitats de mobilitat d'una població permanent de prop de 64.000 persones, que a l'estiu supera les 150.000 persones. El nombre anual de viatgers atès se situa prop del milió.

Pel que fa a l'anterior servici, el nou ha incrementat en dotze les expedicions diàries per sentit, en ampliar a tot l'any la connexió amb l'estació d'ADIF Benicarló-Peníscola. Ofereix 32 servicis diaris per sentit que s'augmenten a 68 en el període d'estiu, entre el 20 de juny i el 21 de setembre, i ha renovat íntegrament la flota de vehicles.

FREQÜÈNCIA

La freqüència dels servicis regulars és de 30 minuts, que passen a 15 minuts en època estival. La línia compta a més amb un reforç especial de 17 servicis per a atendre les puntes de demanda que, en determinades franges horàries, produeix l'afluència als mercats de les tres poblacions.

Després d'amb prou faenes sis mesos de funcionament, i per a donar resposta a l'increment en la demanda observat del nou servici, la línia comptarà des del dilluns 23 de maig amb reforços addicionals de dilluns a divendres per a atendre, principalment, encara que no només, les necessitats de mobilitat des del nucli turístic de la platja de Peníscola cap a les tres poblacions.

En aquest sentit, la Generalitat ha treballat les últimes setmanes per a donar servicis més ràpids entre Peníscola i Benicarló, en tractar-se del tram en què es concentren els majors becs de demanda de viatgers. Aquests nous reforços suposen fins el 8 servicis addicionals per sentit als ja previstos entre les dos poblacions en dimarts i divendres, mentre la resta dels dies suposaran dos servicis addicionals per sentit.

L'engegada d'aquest nou servici de transport entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola va suposar l'inici de la reordenació de la xarxa autonòmica de transport públic interurbà per carretera, que ha seguit el seu curs amb la licitació de set concessions més, i el procés de les quals de licitació i contractació es preveu que seguisca completant-se durant el present 2022.

Aquesta reordenació de la xarxa persegueix millorar la qualitat en la prestació del servici públic, incrementar l'accessibilitat de la població al sistema de transport públic regional i potenciar la complementarietat entre les diferents maneres de transport existents en el territori, per a donar una resposta més eficaç a les necessitats de mobilitat de la població.