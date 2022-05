Kylie Jenner desvela cómo llama a su nuevo hijo: ¿mote o verdadero nombre?

Los fans están divididos. Hay quien piensa que sí y otros que es imposible. Aunque ya fuera tremendamente improbable la manera en que le bautizó la primera vez. Kylie Jenner ya aseguró que su hijo recién nacido no se llamaba Wolf, como en un principio anunció, pero nunca más dijo nada en relación a su nombre... hasta ahora.

Fue justo hace dos meses cuando la más pequeña de las Kardashian y su pareja, Travis Scott, anunciaban que se arrepentían y que su recién nacido dejaba de llamarse Wolf, aunque no se pronunciaban sobre si también le quitaban el segundo nombre que le pusieron, Jacques, que es el verdadero nombre del rapero (Jacques Berman Webster II).

Las redes ya habían empezado a bromear con la idea de que, después de Stormi, que en Twitter España es conocida como 'La Chubascos' porque storm significa tormenta, Kylie se hubiese decantado por Wolf, que significa "Lobo" y que ya había dado pie a algunos apelativos igual de cariñosos como 'El Raposo', 'El Lupino', 'El Salvaje' o 'El Astuto'. Pero aquello desapareció.

Y de hecho, a mediados de abril, Travis y ella aseguraban que aún no tenían nombre. "No quiero anunciar un nuevo nombre y luego cambiarlo", dijo la empresaria e influencer de 24 años. Y se ha marchado a Italia, donde ha tenido lugar la boda de su hermana mayor, Kourtney.

Precisamente en ese viaje a Portofino, en el norte del país mediterráneo, en una de sus publicaciones, la joven millonaria ha escrito un mensaje que, según sus fans más acérrimos, es una prueba sobre el nuevo bautismo del pequeño, aunque para otros solo sea el cariñoso mote con el que se refiere al bebé.

"Just me, Storm, and Coconut traveling the world together". Es decir: "Solo yo, Storm y Coco viajando por el mundo juntos". De ahí que, también debido a cierta propensión de las celebs a poner nombres extraños o de fruta a sus retoños, haya quien piense que Coconut, que significa coco, es el nombre elegido y también haya quien razone que, por la forma de la cabeza y el pelo aún ralo es más bien un apelativo cariñoso.

@KylieJenner babe don’t tell me u named the baby coconut 😭 pic.twitter.com/t7lS68rURz — 𝙢𝙖𝙧𝙞𝙤𝙨 ✞ (@ONIKQMINAJ) May 21, 2022

Lo más curioso, sin embargo, es que el pequeño no aparece en las imágenes publicadas. Ni en esas ni en ninguna, porque por ahora no se tienen fotografías del pequeño dado que su madre está protegiendo su intimidad en estos primeros días de vida de su segundo hijo. Eso sí, su hermana Khloé ha comentado la publicación con un "Coco es tan bonito".