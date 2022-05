El príncipe Guillermo recibe 'una moneda' como primer regalo por su 40º cumpleaños

Aún queda algo menos de un mes. Será el próximo día 21 de junio cuando el príncipe Guillermo cumpla 40 años, la misma edad que ostenta su esposa, Kate Middleton, desde enero. Pero a veces los regalos de cumpleaños llegan antes de lo previsto y el primero, una moneda, ya ha salido a la luz.

Obviamente no se trata de una moneda común o sin historia alguna. Teniendo en cuenta que estos días toda la familia real británica va a estar centrada en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, es un detalle que desde la casa de moneda Royal Mint se hayan acordado del heredero al trono con tan selecto numerario.

Se trata de una moneda de 5 libras esterlinas de edición limitada con el rostro del príncipe, así como en el fondo se puede ver el número 40 y su monograma real, que no es otro que la letra W (de su nombre en inglés, William). Además, en el canto de la moneda se puede leer la inscripción: "HRH The Duke of Cambridge".

Esta moneda, además, es histórica por un motivo: es la primera vez que el segundo en la línea de sucesión aparece retratado solo en una pieza oficial. Ya apareció en otra moneda en 2011, si bien en aquel momento lo hizo acompañado de Kate Middleton dado que dicha moneda fue creada a propósito de su boda.

Según ha explicado Clare Maclennan, directora del área de monedas conmemorativas de la Royal Mint, "el elegante diseño rinde homenaje a la madurez y el encanto del príncipe tras convertirse, a los ojos del mundo, en un miembro senior de la familia real, un esposo devoto y un cariñoso padre de tres hijos".

En la cruz de la moneda, eso sí, aparece la reina Isabel II, en un retrato que fue diseñado por Jody Clark. Por su parte, la efigie del príncipe corrió a cargo de Thomas T. Docherty, quien cree haber conseguido "un equilibrio entre su energía renovadora como padre joven y la naturaleza ceremonial de su posición real".

La pieza puede conseguirse tanto en plata como en oro con precios que van desde los 15 euros la más barata hasta los 5.630 euros la más cara.