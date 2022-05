Feijóo nomena a Clavell al capdavant de la Secretaria d'Educació i a Montesinos coordinadora de Comissions al Congrés

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit recuperar al senador andalús Javier Arenas, exministre i exsecretari general del PP, com a portaveu adjunt del Grup Popular en el Senat. En aquesta Cambra també hi ha canvi en la secretària general del Grup Popular, ja que ix la castellonenca Salomé Pradas i s'incorpora com a nova 'número dos' de Javier Maroto la navarresa Amelia Salanueva.