La pobreza se cronifica en los barrios de Sevilla con menos renta de España

El informe de Indicadores Urbanos que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea se ha convertido en una foto fija de la pobreza en lo que a la ciudad de Sevilla se refiere. Y es que, un año más, y según el estudio que este lunes se ha dado a conocer, de los 15 barrios de España con las rentas netas medias anuales por habitante más bajas, seis están ubicados en la capital hispalense.

Polígono Sur y Los Pajaritos-Amate son, de nuevo, las dos barriadas con los ingresos más bajos del país: 5.666 y 5.757 euros al año, respectivamente, según datos de 2019, frente a los 42.107 y 37.212 euros de los dos barrios más ricos, El Viso y Castellana, ambos en Madrid, lo que supone una brecha de más de 30.000 euros entre ellos. En cuarto lugar, se sitúa Colores-Entreparques, con una renta media de 6.801 euros. El listado lo completan La Oliva-Letanías, en décima posición, con 7.724 euros; Juan XXIII, en decimosegundo puesto, con 8.111 euros; y el Polígono Norte, en la decimotercera posición, con 8.112 euros.

El ranking es prácticamente un calco del que recogió este informe el pasado año, con la única diferencia de que las rentas en todos estos barrios han crecido unos 350 euros de media –258 en el caso de La Oliva y cerca de 500 en Juan XXIII, que ha caído un puesto en la tabla–. Más allá de esta circunstancia, lo que el estudio del INE refleja es que la pobreza está cronificada en estos enclaves de la ciudad, donde el Ayuntamiento trabaja desde hace años a través de los planes de transformación social que, no obstante, se han revelado como insuficientes para sacar a estas barriadas del podio nacional de la pobreza.

Este mismo problema se repite en Andalucía al analizar las rentas medias anuales por persona en los municipios de más de 20.000 habitantes. Este año, hay doce localidades andaluzas entre las 15 más pobres, siendo las siete primeras de la comunidad. Níjar (Almería) es el pueblo con la renta más baja (7.097 euros), seguido de Vícar (Almería), Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Barbate (Cádiz), Alhaurín el Grande (Málaga), Adra (Almería) e Isla Cristina (Huelva). También se encuentran en esta zona de la tabla Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), El Ejido (Almería), Arcos de la Frontera (Cádiz) y Lebrija y Coria del Río, ambos en la provincia de Sevilla.

Por último, también hay ocho municipios andaluces entre los diez españoles con la tasa de paro más elevada, siendo los cuatro más afectados Linares (Jaén), con un 30,9% de desempleo; La Línea de la Concepción (Cádiz), con un 30,3%; Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con un 26,9%; y Jerez de la Frontera (Cádiz), con un 26%.

Reacciones

El informe de este año no ha dejado indiferente a los grupos de la oposición en el Consistorio. El candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha apostado por el desarrollo de "planes de empleo específicos" para la inserción laboral de jóvenes y mujeres, así como por un "plan de atención realista dotado con todos los recursos necesarios". El popular lamentó que Sevilla "continúe soportando la consideración a nivel nacional de ser la ciudad que cuenta con mayor número de barrios entre los quince más pobres de España".

Por su parte, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha calificado como de "fracaso absoluto" que la ciudad "continúe liderando un año más el triste ranking de los barrios más pobres" del país, lo que consideró un "problema muy preocupante" ante el que "ni el Gobierno del PSOE ni otras administraciones han sido capaces de plantear una solución efectiva".

También se ha manifestado al respecto el portavoz de la coalición IU-Podemos, Daniel González Rojas (IU), quien ha asegurado que "sin intervención social real y repitiendo los mismos errores de siempre, los resultados no pueden cambiar", lamentando así un "titular que nos gustaría que no se repitiese".

Madrid y Barcelona, las más ricas

Frente a los barrios y municipios que no llegan a fin de mes, hay una España más pudiente que se concentra en Madrid y Barcelona. No en vano, los 15 barrios más ricos se reparten precisamente entre la capital del país, que suma once, y Barcelona, con otros cuatro, todos ellos con rentas que superan los 27.000 euros. En el caso de las localidades que superan los 20.000 habitantes con más poder adquisitivo, sucede lo mismo: el ranking lo lideran cuatro madrileñas y una barcelonesa.