Marta López Álamo abandona el plató de 'Sálvame' tras un tenso momento: "Sabía que me ibais a hacer esto, no vuelvo al programa"

Marta López Álamo, pese a que no le guste participar en programas de televisión (y ha huido de ello desde que empezó su relación con Kiko Matamoros), está teniendo que hacerse un cursillo acelerado ya que Matamoros la eligió como defensora en plató.

De hecho, ha evitado ir a Sálvame en varias ocasiones, pero tras muchos intentos, el programa ha conseguido llevarla para hablar del concurso que está haciendo su pareja. Pero no todo ha sido un camino de rosas para ella...

"Cuando volví, me dio bajón por dejarlo ahí. Quiero que gane, porque creo que lo está haciendo muy bien, pero también le echo de menos. Tengo sentimientos encontrados. No me gustan los espectáculos. Me ofrecieron hacer allí una boda y dije que no. Yo solo tenía ganas de besarlo, de abrazarlo".

"Pero tener una cámara al lado es muy violento", ha comenzado a decir Marta. "Tengo mucho pudor con eso, y ya sabéis que no voy a hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio. Me cuesta venir aquí... pero lo hago por él".

Marta Álamo abandona el plató porque no quiere ver imágenes de su pasado por un concurso de belleza. #yoveosálvame pic.twitter.com/nkI2CqzAaz — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) May 23, 2022

Y ha sido en ese momento en el que han empezado a hablar sobre cosas ajenas a Supervivientes (un concurso de belleza en el que participó Marta López Álamo) y, en el momento en el que ha visto imágenes de otros espacios, Marta ha explotado y ha abandonado el plató.

"Sabía que me ibais a hacer esto. Que a mí no me hacéis estas putadas. No voy a entrar a nada, que es lo que he pactado. Das la mano y coges el brazo. No voy a volver aquí". Pese a que ha regresado al plató, se ha mantenido firme en su decisión de no volver nunca a Sálvame.