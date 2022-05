María del Monte se pronuncia tras su emotivo abrazo con Isa Pantoja: "Las cosas se quedan donde tienen que quedar"

Es su madrina, fue como una segunda madre para ella y su relación se rompió repentinamente sin ningún motivo entre ellas. Es por ello que el reencuentro tras años sin verse de María del Monte e Isa Pantoja en Sábado Deluxe fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

La cantante no quiso revelar qué fue lo que pasó en aquel día en el que se vieron por última vez, pero todo parece apuntar a un distanciamiento con Isabel Pantoja. Por su parte, la joven, que por aquel entonces era una niña, lo tiene grabado en la memoria.

"Un día, mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía", relató en su entrevista. Por eso, todo fueron lágrimas cuando se volvieron a ver y se fundieron en un emotivo abrazo.

Momentazo televisivo del año. El reencuentro de Isa P con su otra madre, María del Monte. Llevaban 10 años sin verse. #SabadoDeluxe #Isaqueenpic.twitter.com/cCDbLwtbhn — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) May 21, 2022

"Sabes como yo soy, y aquí no. Hemos hablado varias veces. Sabes lo importante que eres para mí, este no es el sitio, no es el lugar", sostuvo María del Monte. "Me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas, nos vemos, pero no aquí".

Ahora, la artista ha querido darle toda la naturalidad del mundo a este reencuentro vivido entre dos personas que se quieren mucho, y lo ha hecho en declaraciones a la prensa en su viaje de vuelta a casa.

"Ya pasó y esas cosas se quedan ahí, se quedan donde se tienen que quedar", ha vuelto a repetir a los periodistas que la esperaban en la estación de Atocha de Madrid.

"No voy a hablar nada más de eso, ocurrió así. Ya está, toda la naturalidad del mundo", ha añadido, muy sonriente y feliz. Pero, además, no ha dejado de saludar a todo el mundo que se le acercaba: "El cariño de la gente que me encuentro por cualquier sitio es lo que me está dando energía y vida".