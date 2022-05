L'Orquestra de València estrena en Les Arts 'Lilith', composta i dirigida per Francisco Coll

Coll, que s'encarregarà també de dirigir la formació simfònica valenciana durant l'estrena, ha sigut compositor en residència del Palau de la Música les temporades 2018/19 i 2019/20, quan se li va encarregar la composició d'una estrena absoluta per a l'Orquestra de València, i ha sigut guardonat en BBC Music Magazine Awards i els ICMA Awards, segons ha informat l'auditori en un comunicat.

El compositor s'ha mostrat "molt content" d'estrenar l'obra amb l'Orquestra de València, i ha destacat que "des del principi" es va sentir "captivat per la figura de 'Lilith'". "Representa eixa dualitat de criatura rebel i seductora alhora que perversa i musa", ha manifestat, al mateix temps que ha destacat que "aquest personatge mitològic ha estimulat una infinitat d'obres, sobretot en el camp de la pintura i la poesia, i, per açò, aquesta obra juga amb eixa dualitat, així com la profunditat i intensitat del personatge".

Coll ha assenyalat que en el segle XII una llegenda situa Lilith', creada de pols i sediment, en el paradís com a primera companya d'Adán, encara que finalment va abandonar aquest lloc per a traslladar-se al cel.

A més, el concert comptarà amb la participació de Christian Karlsen que dirigirà la resta del programa, en el qual figura una altra obra de Coll, el concert per a guitarra 'Turia', interpretat pel concertista Jacob Kellermann. El 'Preludio a la siesta del fauno' de Claude Debussy i la 'Sinfonietta' de Leo Janácek completaran aquest programa que navega entre el segle XX i el XXI.

"IMPLICACIÓ I PROFESSIONALITAT"

Per la seua banda, la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha ressaltat que Coll "va iniciar les residències de composició, i, sens dubte, va ser tot un encert la seua elecció, tant per la seua implicació i professionalitat, com pel prestigi que van adquirir les seues trobades amb els joves autors seleccionats per ell".

"L'estrena absoluta d'aquest dimecres és fruit d'eixa residència i va haver de ser ajornat a causa de la pandèmia, però ja és una realitat que no tanca la nostra relació amb ell, ja que la vinculació amb el Palau és molt estreta i volem que continue els pròxims anys", ha assegurat.

Finalment, el director del Palau, Vicent Ros, ha remarcat que l'obra, "a més de l'indubtable interés d'assistir a una estrena absoluta d'un dels grans compositors contemporanis, té l'al·licient que serà el propi Coll qui la dirigisca, la qual cosa permetrà al públic escoltar l'obra tal com l'ha ideat i imaginat".