Francis Puig defèn la legalitat de les subvencions i aportarà documentació per a demostrar que no va haver-hi frau

Així, ho ha apuntat l'advocat de Francis Puig, Javier Falomir, en declaracions als mitjans a l'eixida dels jutjats, on Francis Puig ha prestat declaració durant quatre hores davant el Jutjat d'Instrucció número 4 de València, que investiga la possible adjudicació fraudulenta de subvencions de la Generalitat valenciana, de la catalana i del Govern d'Aragó a les mercantils Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B i Kriol Producciones entre els anys 2015 i 2018. En la seua declaració, Puig ha respost a totes les preguntes de Fiscalia Anticorrupció, però s'ha negat a contestar a les del PP.

En eixe sentit, el lletrat ha destacat que han eixit "molt contents" perquè confien que aquest cas es tanque "com més prompte millor" perquè es tracta d'un procediment desafortunat basat en dades errònies". De fet, assegura que en la sessió de hui s'ha vist que l'informe de la Guàrdia Civil "no és concloent" com demostra, en la seua opinió, que la Fiscalia Anticorrupció haja hagut de demanar també un informe a Intervenció. L'empresa ja ho va sol·licitar.

El lletrat argumenta que l'informe de la Guàrdia Civil "indueix a error" perquè per a aconseguir els 120.000 euros que exigeix el tipus penal de frau de subvencions "no cal sumar tots els imports concedits sinó només els irregulars" i les quantitats qüestionades per la Benemèrita "no arriben ni des de lluny a eixe import". En tot cas es tractaria d'un delicte de falsedat, però ha recalcat que presentaran documentació amb la qual desmuntaran aquesta acusació.

A més, d'aquesta documentació demanaran la declaració com a testimoni del cap del Servici en aquell moment perquè explique el sistema de resolució de les subvencions que concedeix la Generalitat i, amb l'informe sol·licitat d'Intervenció -que "no portarà sorpreses" subratlla-, demanaran el sobreseïment del cas.

El lletrat ha explicat que l'informe de la Guàrdia Civil assenyala quatre grups de problemes i lamenta que alguns d'ells corresponen simplement a qüestions que "podria haver comprovat millor" i unes altres a un desconeixement del sistema de subvencions.

Així, ha recriminat, davant "els dubtes" de la Guàrdia Civil sobre que hi haja subministraments que es presten en els llocs de treball de les empreses pel canvi de seu, que no haja reclamat a Hisenda els certificats i les altes d'eixos domicilis. "És veritat que hi ha proveïdors que han continuat mantenint en les factures domicilis que no eren els que tocaven i que ara justificarem", ha garantit.

De la mateixa manera, quant a les ajudes d'Avalem, assenyala que encara que l'informe "no conclou que hi haja cap tipus de problema amb açò", recrimina que la Guàrdia Civil ha deixat caure "una sèrie de perles que es podrien haver estalviat perquè no tenen cap tipus de valor".

Quant a la falta d'acreditació en els pagaments, ha explicat que alguns casos corresponen a empreses que són alhora el seu client i proveïdor i es compensen des del punt de vista comptable i aportaran ara les factures compensades. En altres casos, ha apuntat que la Guàrdia Civil "no han vist els pagaments simplement", però assegura que sí s'han fet per transferències.

FACTURES DUPLICADES

Quant a factures duplicades, ha assenyalat que "el problema" de la Guàrdia Civil és que "no entén molt bé com és el sistema" de subvencions. "No és que siga un error per la seua banda, sinó que no sap com funciona", ha assenyalat.

Així, ha aclarit que les subvencions a València i a Catalunya es resolen de manera "completament diferent". Per açò, encara que van aportar factures a València i Catalunya, i en alguns casos són les mateixes, "no significa que estiguem imputant el cent per cent del gasto en els dos, no té gens que veure, després és cada Administració la que decideix què ens subvenciona i què no" .

D'aquesta manera, ha explicat que quan València resol les subvencions, a cap empresa "mai diu què despeses ha imputat la subvenció, sinó que concedeix la subvenció". "Però jo no sé si han anat a nòmines, a despeses corrents, o a Seguretat Social, no ho explica mai al client", ha afirmat.

Per açò, quan concorren a una subvenció a Catalunya "ha de presentar tot i l'Administració ja decidirà què és subvencionable i què no". Així, recalcat que "ni tan sols a dia hui, després d'haver passat pels plans de control, que tots han eixit favorables i mai hem hagut de reintegrar gens, ens han explicat a què s'ha concedit subvencions".

Per la seua banda, les bases per a optar a una subvenció a Catalunya "no demanen indicar en absolut si s'ha rebut una subvenció a València sinó solament si s'han rebut de la Generalitat catalana altres subvencions per a eixe mateix concepte".