El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene una obsesión que lo gobierna: sumar a las cuatro mayorías absolutas en Galicia siempre presentes en su discurso otra más. O, por lo menos, gobernar en solitario, sin socios, con un Consejo de Ministros monocolor. "Un gobierno que recupere la mayoría electoral: nunca voy a renunciar a una mayoría amplia que cambien las cosas en España", expresó sus deseos el líder del PP este lunes tras desgranar los miembros de la nueva directiva.

Para Feijóo, se trata de única manera de que "nazca un proyecto claro y un presidente libre". Y en el PP, el siguiente en enfrentarse a tal reválida, en menos de un mes. "Por eso, aunque no esté aquí, nos está siguiendo, le diría a Juanma [Moreno] que no estaría mal que empezáramos a hacer esto en Andalucía".

Pero el mensaje, si bien en tono de jocosa advertencia, no es sino un espaldarazo a Moreno, que no descarta repetir elecciones en Andalucía si el saldo electoral del 19-J deja al partido a merced de Vox. La clave: sumar más que toda la izquierda junta. "Y, lo segundo, yo voy a pelear para gobernar en solitario. Mi objetivo, y es para mí irrenunciable, es gobernar en solitario", afirmó Moreno en una entrevista a El Confidencial publicada este domingo. "No descarto nada, podría pasar. Si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones", dijo sin ambajes el presidente andaluz.

Los mensajes de Feijóo y su barón de referencia se coordinan, por tanto, a la perfección. Una incomodidad que no es compartida por el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso, la más desapegada de esa parte del discurso de Génova. Ayuso no tendría reparos en pactar con Vox para conquistar en coalición, por ejemplo, la alcaldía de Fuenlabrada, según ha podido saber este periódico. La aspiración de Ayuso a nivel autonómico, sin embargo, es la de alcanzar la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Seguir siendo la "máquina" de ganar elecciones que destacó Feijóo durante el cónclave madrileño de este fin de semana.

El PP no quiere que la regla general sea el pacto con Vox en Castilla y León, si bien defienden la negociación llevada a cabo por Alfonso Fernández Mañueco porque se llevó a cabo en un momento "donde el partido estaba roto". "No va a ser el precedente, el acuerdo no fue el mejor por el momento", acota un alto cargo del partido a 20minutos.

“La política autonómica es política de Estado” y Andalucía ha jugado un papel importante en el “rescate del autonomismo útil” frente a conceptos como “la España confederal, asimétrica o multinivel”. Son conceptos que el presidente del PP defendió la semana pasada en un acto de la Conferencia de Empresarios de Andalucía, junto a Juanma Moreno, quien quiere que sea un "presidente libre".