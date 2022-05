Bombers treballen en l'extinció d'incendi amb quatre focus entre Sogorb, Xèrica i Navaixes

En concret, el foc s'ha produït en una zona al costat de les vies del tren que cobreix la línia València-Teruel-Zaragoza i la de Rodalies València-Caudiel, entre les localitats de Sogorb i Navaixes. Més tard s'han localitzat dos focus més, també en les proximitats de la via del tren. En total, es treballa paral·lelament en quatre focus.

Fins al lloc s'han mobilitzat set unitats de bombers forestals, dos dotacions del parc de l'Alt Palància i tres coordinadors del Consorci, cinc autobombes, un helicòpter més unitat helitransportada i dos unitats aèries (avions).

CIRCULACIÓ FERROVIÀRIA INTERROMPUDA

L'incendi ha obligat a detindre la circulació ferroviària en tots dos sentits entre les estacions de Sogorb i Xèrica, segons han informat a Europa Press fonts de Renfe.

En concret, es troba interrompuda des de les 13.30 hores i ha afectat a dos Rodalies que cobrixen la ruta entre Sagunt i Caudiel i viceversa, respectivament, i a un Mitjana Distància València Nord-Zaragoza Miraflores.

Renfe ha establit servici alternatiu per carretera entre les estacions de Xèrica i Sogorb. Aquest trajecte és de via única i es troba sense electrificar, i el trànsit ferroviari no és molt elevat, per la qual cosa no es preveu una afectació important, han apuntat les mateixes fonts.