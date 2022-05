Ashley Graham relata cómo estuvo a punto de morir tras las complicaciones en el parto de sus gemelos: "Perdí litros de sangre"

Ashley Graham y su marido, el director de cine Justin Ervin, dieron la bienvenida a sus gemelos, Roman y Malachi, a principios de año. Tras cinco meses de vida de sus bebés, la modelo ha querido recordar el momento en el que los trajo a la vida.

"Eran las dos de la mañana cuando comenzaron mis contracciones. A las 3:45 fui al baño y Malachi salió justo cuando llegaba mi doula, a tiempo para traerlo al mundo. Roman nació dos horas y siete minutos después y, al principio, todos estábamos celebrando su llegada al mundo", comienza a contar en un artículo para la revista Glamour.

Pero la felicidad le duró poco, ya que Graham comenzó a sentirse mal repentinamente y perdió el conocimiento: "Cuando finalmente volví en sí, miré a mi alrededor y vi a todo el mundo. Me decían: 'Estás bien'. No querían decirme que había perdido litros de sangre".

"No quisieron decirme que una de las comadronas tuvo que darme la vuelta y presionar con su dedo para intentar detener la hemorragia. Y tampoco me querían decir que mi brazo se colapsaba y que no podían introducir la aguja para el Pitocin, así que tuvieron que ponérmela en la mano", prosigue la influencer en sus declaraciones.

La modelo estaba tan débil después de lo ocurrido que no pudo caminar durante una semana y permaneció en su casa durante casi dos meses recuperándose.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y quiso dejar claro que este parto ha cambiado la relación que tiene con su cuerpo y que quiere inspirar a otras mujeres a quererse tal y como son.