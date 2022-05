¿Enlace a la vista? Susana Molina aclara los rumores de boda que han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores

Un año y dos meses después de haber hecho oficial su noviazgo, Susana Molina ha hecho saltar todas las alarmas tras 'anunciar' que se casa con su novio, Guille Valle.

El motivo de este anuncio ha sido una historia que la exparticipante de La isla de las tentaciones colgó en su Instagram. "Susana se casa el año que viene", escribe en el vídeo, donde se escucha a sus amigos corear la frase.

Pero parece ser que esta afirmación ha sido más una declaración de intenciones, ya que la murciana ha aclarado que, por el momento, no hay fecha.

Susana Molina, de 'La isla de las tentaciones'. SUSANA_BICHO90 / INSTAGRAM

"No me han pedido matrimonio, ni yo lo he pedido, ni estoy prometida, ni nada. Yo iba vestida de blanco, me hice una foto con Guille que parecía de boda e hicimos la broma, pero no. Por ahora no o sí, no lo sé", comenta para dejar tranquilos a sus seguidores.

Y, aunque por el momento no haya boda, lo que está claro es que la historia de amor entre la influencer y el veterinario va viento en popa y su enlace no dejaría fuera de lugar a nadie.