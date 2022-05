La Generalitat destina 50 milions a cobrir la bonificació de les gasolineres del Govern

En una trobada al costat del director de l'IVF, Manuel Illueca, i el president i la secretària general de la CEV, Salvador Navarro i Esther Gilabert, España hi ha reiterat que l'objectiu ha sigut doble: "D'una banda idear un instrument financer, sense cost algun per a les estacions i un tipus d'interés del 0%, que els garantisca la viabilitat dels seus negocis després de la mesura impulsada pel Govern central; i, per un altre, facilitar i impulsar també la implantació del descompte dels 20 cèntims en totes les gasolineres perquè els usuaris i usuàries puguen beneficiar-se sense que supose cap inconvenient per a les xicotetes estacions de servici".

A través d'aquest producte financer, les gasolineres poden accedir a préstecs bonificats destinats de fins a un milió d'euros. En el cas de les persones autònomes, el límit s'estableix en 150.000 euros i per a les microempreses s'estableix un límit de 300.000 euros.

Segons ha explicat Arcadi España durant la trobada mantinguda amb els responsables de la CEV, l'import màxim de l'avançament que podrà rebre cada estació de servici, tal com s'ha negociat amb el sector, es calcularà tenint en compte el consum mitjà mensual d'aquesta estació durant 2021, podent-se sol·licitar el cost estimat de bonificació per a un total dos mensualitats.

A més, també ha indicat que aquests préstecs compten amb una bonificació total sobre el tipus d'interés "gràcies a l'esforç econòmic de prop de set milions d'euros que hem realitzat des de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a pagar-los l'interés i que aquest avançament no els supose cap cost, per la qual cosa els 18 primers mesos el cost de l'operació serà del zero per cent".

La convocatòria de la nova línia de finançament bonificat IVF Afí Productes energètics s'ha publicat ja en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i pot ser sol·licitada a través de la nova plataforma web de l'IVF (prestamos.ivf.es) "garantint que de manera senzilla i ràpida podran tindre la seua disposició aquests recursos de la Generalitat, assegurant-los un matalaf econòmic suficient fins que el Govern central els transferisca els recursos".

La Línia de finançament bonificat IVF Afí Productes energètics s'inclou entre les mesures emmarcades en el Pla Reactiva, dissenyat pel Consell com a resposta a la situació d'emergència energètica i que té com a objectiu reactivar la recuperació econòmica a la Comunitat i facilitara empreses i ciutadans fer front a l'increment dels costos energètics i hidrocarburs.