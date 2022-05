La taxa de supervivència de les persones amb melanoma és superior al 90% en cas de diagnòstic precoç

Per açò, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Melanoma el 23 de maig, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ressalta la importància de la prevenció (identificació i factors de risc) i la detecció precoç per a disminuir la seua incidència i mortalitat, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La Conselleria de Sanitat ha indicat que durà a terme campanyes informatives per a conscienciar a la població sobre la importància de protegir la pell i tindre precaució davant l'exposició al sol amb la finalitat de previndre el melanoma.

Aquestes campanyes es difonen en centres sanitaris i, des del passat any, també a través dels ajuntaments, en piscines i poliesportius municipals, així com en campaments d'estiu, cooperatives agrícoles i de pesca, entre altres zones.

Es tracta de zones molt freqüentades a l'estiu pels ciutadans, i en les quals hi ha una major exposició al sol, per la qual cosa és necessari conscienciar a la població sobre la importància de prendre mesures preventives.

'ACOSTUMA A MIRAR LA TEUA PELL'

El principal factor de risc per a l'aparició del melanoma és l'exposició a la radiació ultraviolada, tant natural com a artificial. Per açò, la campanya informativa Protegix-te del Sol 'Acostuma a mirar la teua pell' pretén conscienciar sobre els riscos de l'exposició al sol o als rajos UVA.

A través d'aquesta campanya, Sanitat recorda la importància de no exposar-se al sol en horari de 12.00 a 17.00 hores durant l'estiu, protegir la pell amb factor solar 30 o major i protegir el cap amb gorra o el cos amb samarreta durant les activitats esportives. Així mateix, informa sobre la importància de l'autoexploració de la pell per a una detecció precoç del melanoma.

Segons les últimes dades de Sanitat, el melanoma representa el dos per cent de tots els càncers (486 de 20.395 casos nous de càncer). Per a tots dos sexes, la taxa d'incidència de melanoma a la Comunitat Valenciana se situa en 9,3 casos per cada 100.000 habitants.

A més, és una malaltia que afecta més als hòmens (56% dels casos), que a les dones (44%). L'edat mitjana al diagnòstic és de 61 anys en les dones i 64 en els hòmens. Les taxes d'incidència augmenten amb l'edat, però són lleugerament majors en les dones fins als 50-54 anys. A partir dels 55 anys, les taxes són majors i augmenten en els homes, sobretot a partir dels 75 anys.

Per províncies, la taxa d'incidència és de 13,3 per 100.000 casos nous en els hòmens d'Alacant, 10,8 a València i 8,5 a Castelló. En les dones, les taxes són de 8,6 per 100.000 casos nous a Alacant, 6,9 a València i 8,4 a Castelló.

La taxa de mortalitat és dos vegades major en els hòmens (3,4 per 100.000) que en les dones (1,6) de la Comunitat Valenciana i augmenten amb l'edat en tots dos sexes, sent superiors en els homes majors de 65 anys respecte a les dones de la mateixa edat.

Es tracta del càncer de pell més greu a causa del seu alt potencial de metàstasi. D'aquesta manera, la supervivència en tumors locals és del 92%, empitjora amb l'extensió regional fins al 72% i disminueix fins al 17% en el càncer metastàsic.