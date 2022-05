Ribó a la direcció del València CF: "Ha de donar explicacions. Ha de complir el firmat de manera escrupolosa"

Així mateix, ha assegurat que està "molest" amb Meriton, la firma de l'empresari de Singapur Peter Lim propietària de l'entitat esportiva, i ha considerat que ha d'"excusar-se" davant els aficionats i el conjunt dels valencians.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha realitzat a terrenys del futur Parc Desembocadura i a l'Espai Natzaret, preguntat per la situació del València CF, per la manifestació que els afeccionats van celebrar dissabte passat contra els responsables del club i per si comparteix la postura del president de les Corts, Enric Morera, d'impulsa una proposició no de llei per a exigir explicacions i que el govern de Singapur "prenga cartes en l'assumpte".

"Vull deixar molt clar que estic molest amb Meriton. Mentre no done signes molt clars de complir amb els seus deures, no estem molt interessats a fer cap tipus de relació. Ha de complir amb els seus deures", ha respost el primer edil.

Joan Ribó ha considerat que la direcció del València CF "s'ha d'excusar davant de l'afició i dels valencians" i ha al·ludit als àudios coneguts del president de l'entitat esportiva, Anil Murthy. "Ha fet unes declaracions que no es corresponen amb el que s'hauria de respondre", ha apuntat.

Amb tot, el responsable municipal ha insistit, com ha dit "moltes vegades", en què la propietat del València CF "ha de donar explicacions" i "complir el que s'ha firmat de manera escrupolosa". "I a partir d'ací, parlarem", ha postil·lat.