Filmin arranca su propio festival de música con conciertos y documentales de Bowie, Pink Floyd, Queen o The Doors

La plataforma televisiva Filmin lanza el 27 de mayo su propio festival de música, el Filmin Music Fest 2022, una programación de documentales y conciertos de algunas de las grandes bandas y artistas de la historia del rock, entre ellas Queen, The Doors, David Bowie o Pink Floyd.

La plataforma, que ya cuenta con un amplio catálogo de conciertos de ópera y música clásica, y que el pasado verano lanzó el canal Filmin Jazz, con grabaciones históricas de conciertos de algunos de los grandes nombres del género, fija ahora su objetivo en la música más popular con un cartel de lujo.

En la relación de artistas de este nuevo festival figuran además Arcade Fire, Black Sabbath, Bob Dylan, Elliot Smith, Eric Clapton, Everly Brothers, Frank Zappa, Gil Scott-Heron, Iggy Pop, Joe Cocker, John Lennon, Joni Mitchell, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd y Marianne Faithfull.

El pasado verano lanzó el canal Filmin Jazz, con grabaciones históricas de conciertos de algunos de los grandes nombres del género

También aparecerán Peter Gabriel, Primal Scream, Prince, Ronnie Wood, Suede, The Beach Boys, The Clash, The Police, The Who, Jimi Hendrix, David Gilmour, Genesis, Lou Reed, Eurythmics, Poly Styrene y Freak Scene.

Todos los conciertos y documentales del Filmin Music Fest estarán disponibles sin coste añadido para los suscriptores de Filmin.

Además, la plataforma lanzará un abono especial que permitirá acceder a todos los contenidos del canal y a los más de 15.000 títulos del catálogo de Filmin durante un mes por solo 5 euros.