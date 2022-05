L'Ajuntament de València presenta la proposta de bases generals per a processos selectius de 2022

Aquestes bases generals serviran com a model per a les diferents convocatòries que aconseguiran més de mig centenar de processos selectius i que inclouran, tant els torns de concurs i concurse-oposició dictats per la referida llei, com les convocatòries lliures i de promoció interna, ha indicat el consistori en un comunicat.

Els principis que han regit l'elaboració de les bases generals han sigut: "en primer lloc, garantir el compliment dels terminis establits per la llei, agilitzar els tràmits burocràtics necessaris per a la publicació de cada convocatòria, establint cronogramas i assignació de tasques per equips o estandarditzant les diferents accions necessàries"; d'altra banda, es proposa "una simplificació dels exercicis i la seua major objectivació, així com una reducció dels temaris, conforme a allò que dicta per la llei i les recomanacions dictades per la Secretaria d'Estat de Funció Pública i l'establiment d'una baremació de mèrits més senzilla i que puga ser objecte d'una valoració més objectiva i àgil"; finalment, l'aprovació d'unes bases generals "contribuirà a donar una major seguretat jurídica a totes les persones interessades a participar, així com la garantia de la màxima transparència del procés".

La regidora ha reiterat que "aquest procés de negociació es regirà des del principi pel màxim diàleg i consens amb la representació sindical, tal com ja es va fer amb l'aprovació per unanimitat de l'Oferta Pública d'Ocupació recentment publicada per l'Ajuntament de València i que serà desenvolupada amb la pròxima aprovació de les bases que hem presentat la Taula".

En aquest sentit ha informat que, després de la presentació i explicació de les línies generals, es concedirà un termini a fi que la representació sindical puga fer les seues aportacions per a les quals la regidora ha compromès "el màxim esforç per a arribar a un acord satisfactori".

Finalment, Lluïsa Notario ha recordat que "tot aquest procés ordenat per la llei 20/21 suposarà una autèntica sacsada per al funcionament ordinari de l'administració municipal, que es veurà afectada per molts canvis i en poc de temps, per la qual cosa demane el compromís dels treballadors i les treballadores municipals, la representació sindical, les persones aspirants als diferents processos i al conjunt de l'organització per a garantir la màxima estabilitat en el bon funcionament de l'administració i el compliment de les seues tasques amb la ciutadania".