El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha señalado este lunes que "con Juan Espadas no puedo llegar a acuerdos porque quiere subirle los impuestos a los andaluces" y porque en el reparto de fondos europeos Next Generation o en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado "Andalucía sale perjudicada y no dice ni pío" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En un encuentros de Europa Press Andalucía, Marín ha lanzado un guiño a los votantes socialistas, a los que ha asegurado que "el único que puede parar a Vox en Andalucía es Cs porque el PSOE no va a gobernar en Andalucía porque no va a sumar".

Para el coordinador andaluz de la formación liberal, las "únicas combinaciones son" o el PP de Juanma Moreno con Macarena Olona, candidata de Vox; o reeditar el gobierno de los populares con Cs. "Ésa es la elección y la gente del PSOE que quiere a Andalucía y no quiere un gobierno con Vox sabe que tiene una oportunidad y es votar a Cs. Nada más, no veo otro escenario", ha subrayado Marín.

El candidato de Cs ha retado a Espadas "a ver si es capaz de venir y decirme" que "va a bajar los impuestos a los andaluces". "A lo mejor nos podemos sentar y hablar si llega y me dice que se van a ocupar de los empresarios, autónomos y emprendedores. O si se va a Madrid y le dice a Sánchez en la cara que ya está bien" de que Andalucía reciba un 6% de los fondos Next Generation para turismo cuando representa el 26% del Producto Interior Bruto (PIB) en este sector, ha argumentado Marín.

Especialmente crítico se ha mostrado el vicepresidente de la Junta de Andalucía con los casos de corrupción vinculados a los ERE. "Todavía estoy esperando que no sigan diciendo -en alusión al PSOE y su candidato a la Presidencia andaluza, Juan Espadas- que los condenados por corrupción política son personas honorables. Serán sus amigos pero no son personas honorables porque han robado a los andaluces", ha sentenciado.

Igualmente, y en posteriores declaraciones a los medios, Marín ha desvelado que "desde que Espadas es candidato no ha hablado ni una sola vez conmigo, ni una sola vez". "Es más, no quiere hablar conmigo", ha apuntado el vicepresidente, para el que el "diálogo" entre los dos líderes políticos es "cero". "Si además de no querer hablar conmigo, pone encima de la mesa políticas contrarias a las que estoy decidiendo es que es imposible abrir ninguna puerta", ha sentenciado.