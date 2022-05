AMP.- La Generalitat convocarà fins el 2024 quasi 23.000 places d'oposicions en sanitat, educació i administració

Es tracta d'una Oferta d'ocupació pública extraordinària i "històrica", la més elevada en la història de l'autogovern valencià, i s'aprovarà en el ple del Consell d'aquest mateix divendres. Els exàmens s'anunciaran durant 2022 amb la previsió que finalitzen en 2024.

Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després d'una reunió amb el conseller d'Hisenda, Arcadi España; els secretaris autonòmics d'Educació, Miguel Soler, i Eficiència Sanitària, Concha Andrés, i el director general de Funció Pública, David Alonso.

Puig ha advocat per estabilitzar la situació dels funcionaris per a donar millors servicis en aquestes àrees bàsiques, mitjançant unes oposicions que se sumaran a les ofertes i processos en marxa. Ha cridat així a "donar múscul" a la sanitat pública", "educar per al futur" i millorar l'atenció a la ciutadania.

La intenció de la Generalitat és aprovar el decret en el pròxim ple del Consell, amb la convocatòria de l'OPE corresponent a 2022 al costat de l'extraordinària, i que totes les ofertes estan publicades abans de l'1 de juny. Posteriorment, la previsió és convocar els procediments a la fi de 2022 perquè es desenvolupen en els dos pròxims anys.

Per àrees, en sanitat hi haurà 9.171 places per concurs de mèrits, 449 de categories declarades a extingir mitjançant concurs, 43 de promoció interna i 34 per concurs-oposició, al costat de les 151 convocades per a 2022 de manera ordinària. Açò permetrà reduir la temporalitat entre eixos treballadors, que actualment ronda el 30% del total de professionals.

En educació s'oferiran 7.555 places per concurs de mèrits i 1.597 per concurs-oposició. Totes aniran destinades a personal docent no universitari, tant d'Infantil i Primària com de Secundària, Batxillerat i FP. L'objectiu és que la temporalitat passe del 50% actual al 8%.

I en justícia i funció pública es convocaran 3.094 per concurs de mèrits (sense examen), 759 de promoció interna i 574 per concurs-oposició, a més de la reserva de 131 places per a persones amb diversitat funcional. Amb aquesta OPE extraordinària i els processos d'estabilització ja en marxa (5.490 llocs) s'aconseguira estabilitzar 8.584 places.

"Estem davant un pas avant decisiu per a enfortir a la Generalitat i donar als treballadors una perspectiva de futur que garantisca el seu propi projecte de vida", ha resumit Ximo Puig.