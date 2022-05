Las multas por accesos indebidos a la M-30 se reducen a la mitad, aunque su impacto en la calidad del aire no se sabrá hasta final de año

Desde que entró en vigor la nueva zona de bajas emisiones de M-30, los accesos indebidos se han reducido a la mitad, según los datos del área de Medio Ambiente y Movilidad. Pues si en enero, la media de turismos sin etiqueta que accedían al interior de M-30 se situaba en 1.362, en mayo, con el fin de periodo de aviso, la media diaria llega a 571 accesos indebidos. Lo que supone una reducción de las multas de un 58% respecto al primer periodo de aviso.

Si bien el área de Medio Ambiente ha facilitado estos datos captados por los 15 dispositivos foto-rojo desplegados en el interior de la M30 y agentes de movilidad, aún no detalla en qué se traduce en términos medioambientales. Tal y como explica el área a 20minutos, "no podemos hacer análisis hasta final de año". Pues el dato que les interesa recoger es el Valor Límite Anual (VLA), un dato que Madrid incumplió en 2021 y que aspira a cumplir a finales de 2022.

Los primeros resultados de la nueva zona de bajas emisiones no ha convencido a Más Madrid. Su concejal Esther Gómez ha reprochado el inicio de esta medida "es decepcionante, con impacto mínimo porque afecta a muy pocos coches", dado que, por el momento, solo prohíbe la entrada a los que no tienen etiqueta y no están empadronados en la capital.

"No hemos apreciado que el tráfico se haya reducido, en contra de lo esperado. La ZBE, ahora mismo, no funciona. Es otra gestión pésima de la movilidad y de la calidad del aire. Almeida demuestra una vez más que va a la contra de las ciudades avanzadas y que la salud de los madrileños no le importa en absoluto", ha señalado Gómez. A lo que el delegado ha explicado que "no solo se trata de reducir el tráfico, sino la contaminación", razón por la cual han puesto el foco en los vehículos A.

Otra de las críticas que ha recibido la iniciativa es la carencia de cámaras. Y es que, por el momento, solo están funcionando los 15 foto-rojos con la ayuda de los agentes de movilidad. Lo que preocupa al concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo: "Un coche sin etiqueta podría atravesar hoy la nueva zona de bajas emisiones sin ser multado, ya que únicamente cuentan con 15 cámaras para detectar las decenas de miles de coches".

Sobre esto, el delegado ha explicado que a finales de año estarán funcionando las 111 cámaras situadas en 40 puertas de acceso al interior de la M-30, cuya instalación "se ha ralentizado por la tramitación administrativa". Es más, el popular dice que "ya se encuentra en tramitación el contrato" que dotará del resto de cámaras necesarias (144 cámaras) para el control del resto de la ciudad, con el objetivo de que el 1 de enero de 2024 estén listas para evitar la entrada de todos los turismos A al municipio que no estén registrados en la ciudad ni paguen el IVTM en la capital.