Alacant obri 223 places gratuïtes de pàrquing a San Gabriel per a desplaçar-se al centre en transport públic

Els tècnics de la Intervenció municipal s'han desplaçat als aparcaments municipals per a realitzar la recepció de les obres, executades per la regidoria de Trànsit i Mobilitat, amb una inversió de 427.486 euros.

Aquestes intervencions han consistit en l'adequació i ordenació com a aparcament de dos solars de titularitat municipal, situats en els carrers Esportista Joaquín Blume, Ramón Gómez Sempere i Dotze Ponts, que es trobaven sense pavimentar ni condicionar, i que comptaven amb un ús d'aparcament sense regulació, informa el consistori en un comunicat.

El regidor de Mobilitat, José Ramón González, ha destacat que aquesta és una mesura implementada dins del Pla de Mobilitat que pretén "oferir alternatives a l'ús del vehicle privat, fomentar el transport públic, millorar la mobilitat i aconseguir tindre una ciutat més sostenible i eficient".

L'edil ha mostrat la seua "satisfacció" per poder obrir aquests aparcaments amb els quals l'Ajuntament "millora la mobilitat a San Gabriel i es fomenta el transport públic en la ciutat, dotant de nous espais per a deixar el vehicle privat en els pàrquings dissuasoris, que es localitzen a menys de cent metres de distància de les parades de l'autobús de les línies 01 i L36".

"Són els primers aparcaments dissuasoris que l'Ajuntament, però el full de ruta és realitzar més en altres punts d'Alacant amb l'objectiu d'oferir la possibilitat de desplaçar-se en transport públic que és un dels mig més eficaços per a anar al centre, així com amb la bicicleta, deixant el vehicle privat aparcat als afores i utilitzant una manera sostenible d'accedir a les ciutats", ha afegit.

La primera parcel·la destinada a l'aparcament dissuasori està delimitada pels carrers Ramón Gómez Sempere i Badia, forma un quadrilàter irregular, i s'ha construït sobre una superfície de 4.002 metres quadrats, la qual cosa permetrà habilitar un total de 170 places per a vehicles, de les quals cinc estan reservades per a Persones de Mobilitat Reduïda.

A més, amb aquestes obres s'han posat a la disposició dels ciutadans 16 places per a motocicletes distribuïdes en tres zones de l'interior de l'aparcament. L'aparcament disposa d'una entrada-eixida de vehicles directa des del carrer Badia.

Segons han explicat tècnics de Mobilitat, l'actuació ha consistit en l'esplanació de la parcel·la, execució de murs de contenció, asfaltat de la superfície, ordenació amb senyalització horitzontal i vertical, i instal·lació de mobiliari urbà.

L'obra ha executat a més una xarxa interior de drenatge, per a captació dels vessaments superficials i la seua canalització fins a la seua connexió amb la xarxa de sanejament de les aigües de pluja.

Dins del pla d'eficiència energètic municipal l'Ajuntament ha instal·lat nou enllumenat, amb un total de nou torres d'enllumenat de dotze metres d'altura conformades per tres projectors de tecnologia LED, que garanteixen la il·luminació i uniformitat, contribuint en la seguretat de l'aparcament.

Així mateix, la segona parcel·la destinada a aparcament dissuasori està delimitada per la calle Badia, i s'ha construït en una superfície 1.653 metres quadrats, que permet la disposició d'un total de 53 places per a vehicles, de les quals dos places estan reservades per a persones de mobilitat reduïda.

Finalment, s'ha dut a terme una millora de l'accessibilitat i mobilitat per als vianants, donant continuïtat a la vorera del carrer Badia, que es trobava interrompuda en tota la façana del solar on s'ha construït l'aparcament.

REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT

Per la seua banda, una altra de les actuacions realitzades està relacionada amb la millora de la reordenació del trànsit, i en concret s'ha intervingut en la intersecció del carrer Esportista Joaquín Blume amb Ramón Gómez Sempere.

Així s'ha dut a terme una ordenació i transformació dels carrils de circulació del tram comprès entre la rotonda de Via Parc i aquesta intersecció, generant un nou carril de circulació per a millorar el gir a esquerres cap a Ramón Gómez Sempere, i la semaforització d'aquesta intersecció.

Les obres s'han executat sobre una superfície d'uns 1.600 metres quadrats, realitzant-se un sanege i regularització del ferm, l'extensió d'una capa d'asfalt fonoabsorbent, i la posterior senyalització.

Aquesta intervenció s'ha completat amb l'execució d'un nou pas per als vianants en el carrer Esportista Joaquín Blume, així com s'ha adaptat l'accessibilitat del pas per als vianants ja existent en aquesta intersecció.