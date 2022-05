Rimbomba torna a explorar en el TEM les possibilitats infinites de la poesia viva

Al març de 2021, el TEM i l'artista i performer Jesús Ge, van engegar el projecte Rimbomba, un cicle amb el qual explorar periòdicament les múltiples tendències de poesia escènica que existeixen en l'actualitat. Després d'aquella primera edició, ha anat tornant periòdicament amb noves entregues i la presència de primers espases del vers local, nacional i internacional com Dani Orviz, Pía Sommer, Josep Pedrals, Dyso, Bibiana Collado o Héctor Arnau.

Divendres que ve 27 de maig, a partir de les 20.00 hores, Rimbomba tornarà a reformular la poesia escènica amb una nova vetlada en el TEM, aquesta vegada molt més eclèctica i amb tres enfocaments totalment allunyats entre si.

D'una banda, l'escriptor, editor, rapsode i versador d'albaes David Vid presentarà un espectacle que viatja fins al cor de la memòria més recent. "Fins a allò que hem fet malament, però també fins al que ens dona coratge i esperança. Des de l'ànima del que hem perdut fins a l'estima que hem aconseguit", explica Vid, responsable de l'editorial que alberga l'única col·lecció de poesia oral de tota Espanya, i la presència de la qual en Rimbomba suposa una estrena absoluta dins del cicle. Aquest treball, a més, ha sigut elaborat en una estructura mètrica especialment complexa: les dècimes.

Amb formació en Filologia, guitarra clàssica i percussió, Quesia Bernabé ha participat en diferents festivals i ha cantat a la poesia fins al punt de musicar alguns versos de García Lorca i publicar el llibre-disc 'Cifra y aroma' en 2015. En la cita del dia 27, portarà amb si la veu d'Isabel Escudero, figura indiscutible de la poesia del segle XX.

En les seues pròpies paraules, "és el poema el que em tria en fer una cançó, revelant-me la seua ànima verdadera. Crec que la poesia, com el teatre, no es conforma amb viure en el silenci del paper, sinó que precisa de veu viva per a cobrar tot el seu sentit. Moltes vegades, cantar és per a mi una manera de llegir".

Autor de diversos poemaris i treballs poètic-sonors, Víctor López defineix la seua tasca com "l'exploració i la investigació del llenguatge poètic com a expressió dels continguts profunds de l'ésser humà". Conegut per fusionar la paraula parlada amb tradicions orals i musicals ancestrals -com els cants mongoles i tibetans, els mantras o la música sufí- López es mou sempre en paisatges sonors pròxims al minimalisme i l'ambient.