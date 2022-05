Puig lamenta que les agressions sexuals a menors a Burjassot mostren "una greu malaltia social"

"Que encara hi haja una mentalitat masclista que pense que els homes poden tindre una certa autoritat, privilegi o dret sobre les dones em pareix terrible", ha asseverat després que un jutge acordara deixar en llibertat vigilada als cinc detinguts, d'entre 15 i 17 anys, i que Fiscalia ho haja recorregut.

Puig, en roda de premsa, ha assegurat que li produeix una "enorme consternació" i una "gran tristesa" tant els fets com les reaccions dels familiars dels detinguts, però ha posat l'accent que "cal ser absolutament respectuosos amb el treball de la Justícia: saber exactament quin pas i en quines condicions i qui realment han sigut les víctimes".

"NO CONFONDRE VÍCTIMES I BOTXINS"

"Per descomptat, la meua visió és que no es pot confondre mai qui són les víctimes i els botxins", ha recalcat, per a mostrar la seua confiança en què "la Justícia arribe fins al final i se sàpia què va passar realment" para a partir d'ací prendre "les decisions que corresponga".

Els fets van ocórrer el passat 16 de maig en una casa abandonada de la localitat valenciana. En aquest cas s'investiga una violació grupal a una menor de 12 anys i una altra individual a una xiqueta de la mateixa edat. Aquestes xiques suposadament havien quedat amb els arrestats, als quals no coneixien, a través d'Instagram.