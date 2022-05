Puig contactarà amb els ambaixadors d'Alemanya i Holanda perquè no "dificulten" el tractament en fred a les taronges

Així ho ha avançat Puig, en roda de premsa després de presentar un pla d'oposicions, després que la CE retirara de l'ordre del dia del passat divendres la seua proposta per a aplicar ja el tractament de fred a les taronges importades de tercers països, alguna cosa que va irritar als citricultors valencians.

Puig ha destacat que durant el cap de setmana ha parlat "diverses vegades" amb el ministre Luis Planas, qui està reunit "ara mateix" amb el comissari europeu d'Agricultura, i amb l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero que va acompanyar a la delegació valenciana a "visibilitzar aquest problema a Brussel·les". "Vam aconseguir que se'ns atenguera i que escoltaren les nostres demandes absolutament rigoroses", ha recordat.

Així, després de garantir que Planas traslladarà aquesta qüestió al comissari i que s'abordarà aquest dimarts en la reunió de tots els representants europeus d'agricultura, el també líder del PSPV ha insistit que "es tracta de defendre la reciprocitat" i que els productes que s'embenen a Europa tinguen les mateixes condicions que els que es produïxen.

"El comerç no pot estar per damunt de la salut", ha resumit, per a remarcar que Espanya ni és ni "mai" ha sigut un país proteccionista i que l'objectiu és mantindre les mateixes condicions fitosanitàries.