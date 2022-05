Ferran Adrià formarà a més de 80 hostelers a València de la mà de CaixaBank

20M EP

NOTICIA

L'equip d'elBullifoundation, amb la presència de Ferran Adrià, formarà a més de 80 hostelers valencians en el 'Curs Intensiu en Gestion en Restauració' que ha organitzat CaixaBank en la seua seu els pròxims dies 31 de maig, 1 i 2 de juny per a analitzar temes com la gestió dels restaurants com a pime, la innovació, el control pressupostari, la relació amb els clients i una sessió dedicada a la gestió eficient del vi, segons ha informat l'entitat financiaciera.