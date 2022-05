Transportistas alertan del "atasco crónico" en los accesos a las terminales del puerto de València

FVET y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas Portuarios (Fenatport) han mantenido una reunión con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para abordar esta problemática y plantear "medidas de choque urgentes ante un riesgo de conflicto grave", han indicado en un comunicado.

El secretario general, Carlos García, ha indicado que "desde la paralización de la actividad en el mes de marzo, la congestión crónica en las terminales del recinto portuario ha ido a más y la situación es crítica".

"Cada día, los transportistas tienen que soportar colas de hasta cinco horas, que suponen una merma económica de 3 millones de euros al mes como mínimo. Con el encarecimiento del combustible, algunas operativas, como las de corta distancia, suponen una absoluta ruina y los transportistas se verán obligados a encarecer el servicio y repercutir el coste a las propias terminales o a los clientes", ha agregado.

Durante la reunión, los representantes sectoriales han denunciado otros perjuicios que supone este colapso, en especial, a las condiciones laborales de los chóferes. "Sufren situaciones indignas y una presión diaria inaceptable ante las largas horas de espera que, además, afectan a su tiempo de conducción y descanso", añade el secretario.

Las colas generan atascos en la V-30 y en los accesos al Puerto de València, especialmente en la franja horaria más crítica para acceder a las terminales, que se sitúa entre 16h y las 19h. "Existe un riesgo de conflicto grave. No tomar medidas puede acarrear importantes consecuencias no solo al transporte sino al conjunto de la sociedad, desde empresas a las que no les llega el suministro hasta la provisión de bienes de consumo".

Según el Boletín Estadístico de la APV, en 2021 el tráfico rodado ha movilizado el 93% de las mercancías que han entrado o salido del Puerto de València, 43,2 millones de toneladas. "El peso del tráfico rodado es significativo, frente a otras formas de transporte. Reclamamos medidas acordes a este peso antes de que la crispación generalizada sea la que marque qué hacer", concluye García.