Cristina Pedroche y los secretos de su relación con David Muñoz: "Cuando nos enfadamos, le digo: '¿con quién vas a dormir hoy?'"

La segunda temporada de Love Island España llegó este domingo a Neox con Cristina Pedroche como maestra de ceremonias. La madrileña, que vuelve a reunir en una villa canaria a un grupo de jóvenes solteros dispuestos a encontrar el amor, mientras conviven aislados del mundo exterior, ha detallado cómo es precisamente su relación con su marido, el chef David Muñoz.

"David es el importante, ojalá sea para siempre", dice, en una entrevista a ¡Hola!, sobre los hombres importantes que han pasado por su vida.

En cuanto a los secretos del bienestar de su relación, asegura: "Hay que avivar la llama a diario. No dejar que se apodere de ti el ego. Cuando David y yo nos enfadamos, le digo: '¿con quién vas a dormir hoy?'. Y, entonces, ya nos relajamos".

Además, asegura que discuten "por chorradas". "Porque se ha dejado la televisión encendida o el vaso en la encimera en vez de en el lavavajillas. Y conmigo porque hemos quedado a las 2 y son y cuarto y sigue dándome el rímel".

"Dicen que hay que buscar una pareja a tu lado para envejecer juntos. A mí me gusta pensar que, mientras envejecemos, nos hacemos sentir jóvenes", dice sobre su concepto del amor.

En cuanto a los que no apostaban por su matrimonio, dice: "Ahora todos calladitos. Llevábamos ocho meses (saliendo). No me quería casar, pero cuando lo conocí cambié de opinión".