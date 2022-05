Detingut un home acusat de conrear plantes de marihuana a Castelló

La Guàrdia Civil de l'Alcora ha detingut un home de 42 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per cultiu 'indoor' de cànnabis emprant el sistema hidropònic, a més d'un altre delicte de defraudació de fluid elèctric a Castelló, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Aquest nou mètode prescindeix totalment de la terra evitant els problemes clàssics del cultiu tradicional, a més de l'ús de pesticides. Les arrels de les plantes es troben en suspensió i reutilitzen l'aigua. Creixen plantes més vitals per l'absència de productes químics i s'eviten malalties que es produeixen en estar en contacte amb la terra.

Fruit de les investigacions i les tasques de vigilància, així com de les perquisicions i proves obtingudes, es va realitzar una entrada i registre a l'interior d'un immoble de Castelló i un annex a la vivenda, on es van trobar més de mig quilogram de capdells de marihuana.

Així mateix els guàrdies civils van trobar tots els mitjans i elements necessaris per al seu cultiu, confiscant productes fertilitzants per a accelerar i potenciar el procés de floració i maduració de les plantes, llums halògens, humidificadores extractors i un nou sistema de reg per goteig.

Després d'uns palets de fusta ocults els agents van localitzar un sofisticat sistema d'enganxe il·legal de fluid elèctric que estava per davall del subsòl de la vivenda.

Es va poder observar a l'interior del domicili un sistema de video vigilància preparat per a poder visionar els vehicles i persones que s'aproximaven al domicili.

Per aquests fets, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de l'home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. Les diligències instruïdes han sigut posades a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Castelló.