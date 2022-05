Un expert apunta que el control de la hipertensió és clau per a evitar el desenvolupament de patologies renals

Segons ha indicat l'especialista en un comunicat, "la pressió arterial alta fa que el cor treballe amb més resistència amb el que es produeix un creixement de les parets del mateix". "D'altra banda, eixa pressió elevada dins de les artèries va a produir unes lesions importants en la paret dels vasos que, amb el temps, pot danyar els vasos sanguinis de molts òrgans importants com el cervell, cor i els renyons", ha agregat.

Romaniouk ha apuntat que altres factors prevenibles que poden afectar a la funció dels renyons són "l'obesitat, la diabetis, el tindre un àcid úric molt elevat i la ingesta de fàrmacs nefrotòxics sent el grup de fàrmac més important la dels antiinflamatoris no esteroidals".

Com les persones amb pressió arterial alta corren més risc de desenvolupar malaltia renal crònica i en general no hi ha senyals ni símptomes que la pressió arterial està massa alta, per al professional "és important controlar-la regularment, especialment si es té antecedents familiars". A més, ha puntualitzat: "la pressió arterial és una de les principals causes d'atacs cardíacs, vesses cerebrals i malaltia renal crònica. Controlar la pressió arterial alta redueix el risc d'aquestes complicacions".

El doctor Romaniouk ha posat l'accent principalment en la prevenció, "controlar la pressió arterial, el perdre pes, practicar una activitat física moderada de 20-30 minuts tots els dies, seguir una dieta mediterrània, evitar els productes precuinats (per tindre una elevada concentració de sal), deixar de fumar i disminuir el consum de sal i alcohol en molt important", comenta el professional i subratlla "encara que la pressió arterial alta no es pot curar, sí es pot controlar".

DETECCIÓ

Els exàmens de sang i orina mostren si els renyons estan eliminant bé les impureses del cos. "Es realitzen exàmens de creatinina i urea en la sang, -comenta l'especialista-; si existeix una elevació de la creatinina i/o de la urea en sang açò vol dir que es té un dany en els renyons.

En les anàlisis d'orina si apareix proteïnúria, és a dir, proteïna en l'orina, és indicador que existeix una alteració en el filtre del renyó. L'aparició de proteïnúria està associada a un increment en les malalties del cor i amb un dany major dels vasos sanguinis".

La importància, per tant, de la realització de controls anuals o semestrals rutinaris una anàlisi de sang i sediment urinari és clau "i en el cas de pacients hipertensos amb malaltia renal crònica (ERC), el portar un control exhaustiu de la pressió arterial (PA) per a minimitzar la progressió és fonamental".