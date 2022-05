Ucraïna.- Castelló obri de nou un punt de recollida d'ajuda humanitària en Tetuán 14 per la guerra a Ucraïna

"L'Ajuntament de Castelló ha estat des del principi al servici de l'emergència sanitària provocada per la invasió i la guerra a Ucraïna i, per açò, tornem a habilitar un punt de recollida de material tal com se'ns ha sol·licitat per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)", ha apuntat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco.

Així, s'ha habilitat aquesta nau com a punt de recollida de l'ajuda humanitària consistent en material sanitari de primers auxilis -benes, cotó, iode, aigua oxigenada, entre uns altres-, material higiènic, aliments no peribles i roba d'estiu.

A més, a través de la Regidoria de Benestar Social, Dependència i Infància, l'Ajuntament ha aprovat un programa temporal per a incorporar personal destinat als equips d'atenció primària dels servicis socials per a fer front a la crisi social ocasionada per la invasió d'Ucraïna. En concret, s'ha aprovat la contractació com a personal interí fins a final d'any de quatre psicòlegs, cinc tècnics/ques d'integració social, cinc administratius/ves i tres auxiliars administratius/ves.

"L'Ajuntament ha estat al servici d'aquesta emergència humanitària i, fins avui, hem col·laborat en l'acolliment de 374 persones refugiades d'Ucraïna, de les quals 159 són menors", ha indicat la regidora de Benestar Social, Dependència i Infància, Patricia Puerta. A més, des de la regidoria també s'han concedit ajudes d'alimentació i higiene a 56 famílies ucraïneses refugiades.

Puerta ha explicat que, per a continuar fent front a aquesta emergència humanitària, "des de l'Ajuntament de Castelló s'incorporarà a aquests 17 professionals fins a final d'any per a ampliar l'atenció a les persones desplaçades a conseqüència de la guerra a Ucraïna i reforçar els servicis socials". El programa de contractació ha sigut aprovat aquesta setmana en Junta de Govern Local, al costat d'una partida de 437.053 euros per al seu finançament.