Compromís exigeix iniciar els tràmits per a convertir l'IVF en el banc públic valencià

20M EP

NOTICIA

Compromís ha registrat en Les Corts una proposició no de llei (PNL) per a instar la Generalitat, on governa amb el PSPV i UP, a sol·licitar al Banc d'Espanya que elabore la documentació necessària per a realitzar la petició al Banc Central Europeu (BCE) de la fitxa bancària de l'Institut Valencià de Finances (IVF).