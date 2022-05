La consuegra de Carmen Borrego carga contra ella por la exclusiva de la boda: "No esperaba esto"

A pesar de vivir uno de los momentos más especiales de su vida, con la boda de su hijo, José María, Carmen Borrego no atraviesa un buen momento.

Este viernes acabó explotando en Sálvame tras varios días aguantando burlas e intentos de boicot de la boda de su hijo: "Me habría gustado que al menos uno de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo".

"No todo puede ser una mierda. Sobre todo una cosa para mí tan importante. ¿Nadie tiene nada que decir bueno? ¿Nada? Llega un momento que claro... Yo estaba muy feliz, y me parece feo por él, porque no se lo merece. Han trabajado muchos para esa boda. Después de 5 ó 6 días con lo mismo, se te hace duro", lamentó en el plató.

Horas después, en Viva la vida se dio el motivo por el que no disfrutó de la boda de su hijo. "Estaba superenfadada y no disfrutó mucho de la boda porque estaba muy nerviosa…", reveló Alejandra Rubio.

Por si fuera poco, a la menor de las hijas de María Teresa Campos se le abre otro frente. Su nuera, madre de Paola Olmedo, ha reconocido estar molesta por la exclusiva publicada tras el enlace. "Yo no sabía nada. No esperaba esto", ha sentenciado, asegurando que no le pidieron autorización. Yo le dije a mi consuegra: 'yo no quiero salir'", detalló.

Por su parte, Carmen Borrego se ha desmarcado de esa versión y ha dicho sobre este tema que "eso se lo tendrá que explicar a su hija". "Habrá sido una mala comunicación porque, si hubiese sabido que ella no quería, evidentemente, no hubiera salido. A mí me lo han transmitido mal".

Eso sí, ha querido evitar una nueva confrontación. "Mi consuegra es maravillosa. Si ha dicho algo malo, será porque se ha puesto nerviosa".