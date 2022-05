Madrid ajustará en 2023 los tramos de IRPF para amortiguar el impacto de la inflación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que ha tomado la decisión de "deflactar" todos los tramos de la parte autonómica del IRPF a partir de 2023. Detrás de este término económico, que puede resultar complejo para el grueso de los ciudadanos, se halla la voluntad del Gobierno de amortiguar el impacto de la inflación sobre la renta de las familias madrileñas, según ha explicado la líder del Ejecutivo.

"Si una familia ingresa más, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación", ha detallado Díaz Ayuso. "Si no hacemos nada, lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar, sería una subida de impuestos encubierta que lo único que hace es dificultar aún más el acceso de las familias a un coste de la vida que está en permanente crecimiento por todo lo expuesto", ha agregado.

La deflactación de las tarifas del IRPF es una de las medidas que incluía el paquete anticrisis que planteó a finales de abril el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez. Así lo ha recordado, por dos veces, la propia Díaz Ayuso, en el desayuno informativo organizado por 'El Debate' en el que ha hecho el anuncio.

"Esta es una propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que se une al modelo económico que tanto ha beneficiado a Madrid en los últimos años", ha señalado.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado después que la deflactación de las rentas se va a traducir en que las personas a las que les hayan subido el sueldo para amortiguar la inflación, no van a saltar de tramo impositivo y no van a sufrir una subida de impuestos "encubierto". "Si el salario del contribuyente no aumenta, la deflactación constituye una bajada de impuestos, porque pagaría un menor tipo medio efectivo al tributar más ingreso a tipos marginales más bajos", han agregado.

Como ejemplo, desde el Ejecutivo madrileño se ha explicado que un aumento de sueldo del 5% motivado por la inflación puede provocar que una persona pase de su actual tramo del impuesto al siguiente más superior, lo que conlleva pagar más. Por ejemplo, para un contribuyente que declara ingresos de 40.000 euros, no deflactar la tarifa le supondría pagar 300 euros más.

La deflactación permitirá evitar que esto no suceda para que se siga aportando lo mismo que hasta ahora y la subida salarial pueda destinarse a hacer frente a un mayor coste de bienes y servicios. Si el salario del contribuyente no aumenta, esta medida constituye una bajada de impuestos porque pagaría un tipo medio efectivo menor.

Seguirá ampliación.