Professors de 100 escoles valencianes rebran formació contra l'abús sexual infantil

Segons ha indicat la Universitat de València en un comunicat, en una primera fase es formarà a professors de cent escoles de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu que, a través del sistema de formació de formadors, es multiplique l'efecte del programa. El dimarts 24 de maig, a les 16:30, tindrà lloc en la Facultat de Magisteri (Campus de Tarongers) la presentació pública del projecte.

En col·laboració amb Save the Children, la Universitat de Barcelona i la Universitat Carlos III de Madrid, s'ha constituït un equip multidisciplinari, compost per professionals de l'educació, la psicologia i el dret, per a proposar un pla de formació al professorat amb el qual atallar un dels més greus problemes de drets humans presents en la nostra societat: l'abús sexual contra la infància. El projecte, es denomina "Multiplicar les capacitats per a combatre la violència sexual infantil" (EDUCAP per les seues sigles en anglés). L'investigador principal és el professor José Antonio García Sáez.

L'informe "Ojos que no quieren ver", publicat per Save the Children, "revelava l'escandalosa xifra que una de cada cinc persones ha sigut víctima de violència sexual durant la seua infància", explica el professor García Sáez. El Parlament Europeu ha reconegut que l'abús i l'explotació sexuals constitueixen violacions greus dels drets humans.

La Directiva 2011/93/UE relativa a la lluita contra els abusos i l'explotació sexual dels xiquets i la pornografia infantil, estableix l'obligació de formar als professionals en matèria de violència sexual contra la Infància. No obstant açò, afig García Sáez, "es constata que aquesta obligació segueix sense complir-se en diversos països europeus, entre altres Espanya. El projecte EDUCAP pretén atallar aquesta manca de formació pel que fa als docents de la Comunitat Valenciana. El professorat se situa en una posició clau, que fa que sovint constituïsca la porta d'entrada al sistema de protecció contra la violència".

OBJECTIUS

Amb aquest horitzó, els objectius generals d'aquest projecte, assenyala García Sáez, "són millorar les capacitats dels docents per a abordar la violència sexual contra la infància, tant en la prevenció com en la detecció". Per a aconseguir eixe objectiu, i en coordinació amb les institucions educatives, Educap proposa un ambiciós pla pilot de formació per al professorat de cent escoles de la Comunitat Valenciana.

"Seguint la metodologia de formació a formadors, es pretén un efecte multiplicador, convertint els docents que reben aquesta formació en uns agents actius, que actuen de forma coordinada entre els seus centres per a combatre l'abús sexual contra la infància", ha afegit.

A partir d'una anàlisi prèvia sobre les manques de formació en aquest tema per part del professorat, s'elaborarà una guia docent sobre la matèria. I en una segona fase, que començarà principis del pròxim any, s'impartirà un curs pilot a professors de cent escoles de la Comunitat Valenciana, a partir del qual es replicarà el projecte.