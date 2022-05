El significativo mensaje de Olga Moreno en las redes rociales: "Ganas de seguir viva"

Después de la tempestad, parece que llega la calma a la vida de Olga Moreno. La andaluza, que recientemente dio una exclusiva para una revista que le ha traído más de un problema con Rocío Flores y en la que cuenta el final de su matrimonio con Antonio David, además de lo que significó para la familia la docuserie de Rocío Carrasco, tiene varios frentes abiertos, pero pocas veces se ha pronunciado.

"A mi familia la han destrozado", era el titular de la revista. "La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa", relata la sevillana.

Según ella, la docuserie provocó un verdadero horror en su entorno, algo que afectó mucho a su marido. "Con el acoso que le han hecho, yo no sé cómo Antonio David está vivo. No es un maltratador, no mataría ni a una mosca. He vivido 22 años con él y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en ese aspecto", dice de él.

Sobre la serie documental, asegura: "No me creo nada de lo que se cuenta en ella. No me meto en si Rocío Carrasco es o no una mujer maltratada. No tengo ni idea, yo sé lo que tengo en mi casa".

Además, asegura que hubo un antes y después en su matrimonio tras concursar en Supervivientes. "Nada más llegar, ya me di cuenta de que Antonio David era un hombre destruido", narra. "Lo último que le dije a mi marido antes de irme a Supervivientes era que le amaba, y, cuando volví, me encontré con una separación".

Además, hace unos días Jorge Javier Vázquez cargó contra ella y su supuesto veto. "No sé si es verdad", comenzó diciendo el presentador en Sálvame, "pero después de saber todo lo que sé, Olga, me encanta que me hayas vetado", aseguró Vázquez.

El presentador se refirió así al rumor sobre la rotunda negativa de Moreno a aparecer en plató junto a Vázquez, muy cercano a Rocío Carrasco.

Sea como fuere, la andaluza apenas ha contestado, salgo la exclusiva que dio, pero ahora lo hace en las redes con un significativo mensaje. Olga publicaba esta imagen con el título: "Ganas de seguir viva". Un significativo mensaje con el que, parece, quiere dejar atrás estos meses en los que se ha situado, casi sin quererlo, en el centro del terremoto mediático.