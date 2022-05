Cómo enseñar a tu perro a entrar y permanecer tan contento en el trasportín

El trasportín es una herramienta que no solo nos sirve para viajar, también para que nuestro perro se refugie, se relaje y descanse e incluso para trabajar determinados problemas de comportamiento. Por supuesto, si siempre lo asociamos a emociones negativas, el perro no va a querer saber nada de él. Pero si lo asociamos a emociones positivas, podemos lograr no solo que le guste, también que lo busque porque realmente se va a sentir allí a gusto.

En el vídeo podréis ver lo relajados que están Magneto y Venom en sus trasportines; les gusta porque lo hemos trabajado de forma positiva y se lo hemos ido introduciendo de forma muy progresiva.

Lo que no podemos pretender es tenerles dentro ocho horas sin preparación previa. Por eso os explico paso a paso cómo enseñar a vuestros perros a entrar y permanecer tan contentos en el trasportín. Si trabajáis con él durante dos semanas, positivizando esta herramienta, vais a comprobar que a vuestros perros le va a encantar.

Nos vemos la próxima semana con el siguiente consejo para que mejoréis la convivencia con vuestros perros, para que los conozcáis mejor. Hasta entonces, podéis encontrarme en las cuentas de Instagram y Youtube de Mascotas Urbanas.